«Деэскалация напряжения»: бойцы ЧВК «Вагнер» возвращаются в полевые лагеря

Евгений Пригожин принял предложение белорусского лидера Александра Лукашенко и остановил движение бойцов ЧВК «Вагнер» на территории России. В пресс-службе Лукашенко заявили, что переговоры прошли по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным. Сам Пригожин заявил, что бойцы «уходят в обратном направлении, в полевые лагеря, согласно плану».

Евгений Пригожин принял предложение белорусского лидера Александра Лукашенко об остановке движения своих бойцов на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Отмечается, что переговоры между Лукашенко и Пригожиным проходили по согласованию с президентом России Владимиром Путиным и длились в течение всего дня.

«Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооружённых лиц компании «Вагнер» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения», — говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что стороны пришли к договорённостям о недопустимости «развязывания кровавой бойни» на территории России.

«На данный момент на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК «Вагнер», — подчёркивается в сообщении.

Пресс-служба Лукашенко также сообщила о телефонном разговоре с Владимиром Путиным:

«Президент Беларуси подробно проинформировал президента России о результатах переговоров с руководством ЧВК Вагнер. Президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу».

Пригожин подтвердил, что остановил движение ЧВК «Вагнер» на Москву.

«Мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», — заявил он.

Он отметил, что за сутки они прошли до точки в 200 км от Москвы, «не пролив ни одной капли крови бойцов».

Военкор RT Илья Васюнин рассказал, что бойцы «Вагнера» в Ростове-на-Дону с облегчением узнали о договорённостях. По его словам, бойцы узнали о плане деэскалации благодаря «сарафанному радио» — мобильных телефонов у них нет.

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Вечером 23 июня в соцсетях стала появляться информация о якобы нанесении Вооружёнными силами РФ удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». В Минобороны опровергли эти данные, назвав их провокацией, которая не соответствует действительности.

На следующий день представители ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону и обосновались в том числе у штаба Южного военного округа. Часть бойцов выдвинулись на Москву.

В Москве, Московской и Воронежской областях был введён режим контртеррористической операции в целях пресечения возможных терактов. В ряде областей отменили все массовые мероприятия.

Ранее в ФСБ также назвали действия Пригожина «ударом в спину» российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами.

В свою очередь, заместитель командующего Объединённой группировкой войск генерал армии Сергей Суровикин, который по приказу руководства МО РФ прибыл с переднего края, также выступил с заявлением.

«Я обращаюсь к руководству, к командирам и бойцам ЧВК «Вагнер». Мы вместе с вами прошли трудный, тяжёлый путь, мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, мы вместе побеждали. Мы одной крови, мы воины. Я призываю остановиться. Противник только и ждёт, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжёлое для страны время», — сказал Суровикин.

Уже после новостей о договорённости Национальный антитеррористический комитет предупредил об ответственности за участие в незаконных акциях в условиях режима КТО.

Ранее прокуратура Москвы напомнила, что действующим законодательством в рамках режима контртеррористической операции предусмотрен ряд ограничений.