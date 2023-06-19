«Все хотят участвовать в успехе России»: на ПМЭФ-2023 обсудили структурную трансформацию экономики и дедолларизацию

14—17 июня в России прошёл 26-й Петербургский международный экономический форум. За четыре дня участие в мероприятиях ПМЭФ приняли более 17 тыс. человек из 130 стран мира, а представители власти и бизнеса заключили свыше 900 соглашений на общую сумму почти 4 трлн рублей. Участники дискуссий обсудили вопросы структурной трансформации экономики, достижения технологической независимости и перехода на расчёты в нацвалютах. При этом центральным событием форума уже традиционно стало пленарное заседание, на котором президент Владимир Путин анонсировал ряд инициатив для поддержки граждан и бизнеса. О чём именно говорили на ПМЭФ-2023 — в материале RT.

Как и в предыдущие годы, 26-й Петербургский международный экономический форум оказался насыщенным с точки зрения количества участников, деловой программы, рассмотренных вопросов и подписанных соглашений. Об этом в интервью RT на полях ПМЭФ рассказал глава Минэнерго России Николай Шульгинов.

По его словам, вопреки всем сложностям и внешним ограничениям, площадку мероприятия посетило большое число иностранных гостей и представителей бизнеса. Такой формат общения позволяет не зацикливаться на санкциях, продолжать общение, вырабатывать совместные позиции и двигаться вперёд, подчеркнул министр.

«Мне кажется, форум удался. ПМЭФ всегда привлекает внимание всего мира, потому что на нём обсуждаются вопросы мировой политики, в том числе энергетической… здесь интересные сессии, интересные встречи», — отметил Шульгинов.

Николай Шульгинов — об итогах работы ПМЭФ-2023

В целом показатели прошедшего форума уже «вышли на доковидный уровень», о чём на итоговой пресс-конференции заявил советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. По его мнению, наблюдаемая динамика говорит о том, что международная деловая активность восстанавливается, несмотря ни на что.

«За четыре дня в мероприятиях ПМЭФ в живом и виртуальном формате приняли участие более 17 тыс. человек из 130 стран. Все хотят участвовать в успехе России», — подчеркнул Кобяков.

Как отметил советник президента, всего деловую площадку посетили свыше 150 высокопоставленных официальных лиц. В их числе главы государств, дипмиссий, международных организаций и объединений, а также иностранные министры. При этом наиболее многочисленными стали делегации из ОАЭ, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана, Кубы и США.

По предварительным оценкам, за время работы ПМЭФ-2023 его участники заключили более 900 соглашений на 3,86 трлн рублей, включая 43 договорённости с представителями иностранных компаний, в том числе из Италии и Испании. Причём речь идёт лишь о тех сделках, сумма которых не является коммерческой тайной.

«150 компаний из 25 недружественных стран приняли участие в форуме… Многие (их. — RT) представители… приехали под вывесками не своих компаний. Все стремятся теперь развивать евразийское сотрудничество — такой хороший полноценный тренд», — добавил Антон Кобяков.

«Приходит время специалистов»

Тем не менее основная часть соглашений по итогам ПМЭФ-2023 была подписана именно с партнёрами из дружественных стран. Причём речь в основном идёт об азиатских государствах, большинство договорённостей с которыми посвящены взаимодействию в сфере инновационной экономики. Об этом RT полях форума рассказал директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. В целом, по его мнению, в этом году стало ещё больше конкретики, деловых решений и контактов, чем было в 2022-м.

«На этот раз было гораздо меньше декоративных заседаний и пустых обсуждений. Их можно называть отголосками той эпохи, когда достаточно было просто поговорить. Однако сейчас приходит время специалистов, что несомненно радует», — отметил Маслов.

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По его словам, на прошедшем форуме «было больше вдохновения», поскольку многие увидели, что экономика России оказалась гораздо устойчивее, чем ожидалось. На этом фоне ряд иностранных партнёров дополнительно убедились в том, что «с нами можно работать» и заключать долговременные контракты, подчеркнул специалист.

«Российские компании за год тоже осознали, что с восточными странами нужно продумывать другую стратегию работы, отличную от формы сотрудничества с Западом. То есть всем стало понятно, что перенос деловой модели поведения по западным лекалам для сотрудничества с Востоком невозможен. Это связано с особенностями бизнес-культуры», — добавил Маслов.

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Похожую точку зрения в интервью RT на площадке форума выразил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, главным отличием нынешнего форума от прошлогоднего стал «деловой оптимизм». Так, участники сессий уже говорили не о последствиях санкций и вопросе выживания экономики, а перспективах становления России ведущей мировой державой.

«Санкций Запада уже отошли на второй план. Сейчас на повестке дня — решения о том, как двигаться вперёд. Главный вызов для нас сейчас — это не внешние ограничения, а мы сами. Нам нужно доказать себе, что мы талантливые и всё можем. Главное — это работать», — подчеркнул Аксаков.

Как отметил депутат, у России уже есть серьёзные заделы в современных направлениях экономики, таких как электроника, электротехника и отдельные виды машиностроения. Тем не менее стране необходимо и дальше активно заниматься развитием собственных производств, считает Аксаков. На этом фоне перспективы промышленности также стали одной из центральных тем дискуссий, о чём RT на форуме рассказал Губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Мы живём в непростое время. Сегодня приоритетом для нас является формирование прочной экономической базы. Поэтому большое число соглашений и обсуждений были посвящены увеличению промышленных возможностей и созданию промышленного потенциала», — отметил Клычков.

© Пресс-служба губернатора Орловской области

Как рассказал RT на форуме глава Минфина РФ Антон Силуанов, сегодня у России есть возможность наращивать собственные компетенции и расширять технологическую независимость. Хотя произошедшие за последний год внешние изменения по-прежнему влияют на экономический уклад, самый сложный период страна уже прошла и теперь будет развиваться дальше, уверен министр.

«Нечто похожее Россия уже проходила в 2014 году, когда после первых санкций мы резко подняли наше сельское хозяйство. У нас в этой отрасли теперь нет проблем, и мы себя полностью обеспечиваем, хотя раньше приходилось завозить продовольствие из той же самой Европы. Сейчас сделаем так же и разовьём свою технологическую независимость. Да, это будет более длительный процесс, но ничего страшного», — подчеркнул Силуанов.

Обновление трендов

Прошедший форум запомнился и рядом других заявлений российских властей. Так, по словам Антона Силуанова, 2022-й стал первым годом жёсткой трансформации российской экономики, но страна смогла его достойно пройти и «получила своего рода антитела».

«Мы не потеряли во внешней торговле и нашли новые рынки. Немного сократили импорт, но сейчас уже восстанавливаем его. Перенастраиваем свою экономику для того, чтобы те товары, продукты и услуги, которые раньше закупали на Западе, теперь либо производить самим и вкладывать в это деньги, либо приобретать у дружественных нам стран… Мы успешно адаптируемся», — подчеркнул министр.

Антон Силуанов — о структурной трансформации экономики России

Председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина при этом отметила, что структурная трансформация экономики идёт быстрее, чем ожидалось. Вместе с тем, по её словам, чрезмерный контроль государства за этим процессом может привести к подавлению частной инициативы и возвращению к госплану. В результате Набиуллина предложила дать бизнесу больше свободы действий, а также рассмотреть возможность возврата к приватизации.

«Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать, и у нас есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам… У нас есть возможность это сделать. И здесь не только вопрос доходов в бюджет, а вопрос развития частной инициативы», — пояснила Эльвира Набиуллина.

Идею главы ЦБ поддержал и помощник президента Максим Орешкин. Наряду с этим он заявил о том, что стране удалось полностью справиться с инфляцией, а половина уехавших осенью 2022-го граждан уже вернулась обратно. Также Орешкин предупредил о снижении скидок на российскую нефть, но в шутку попросил «никому не рассказывать» об этом.

Широкое обсуждение вызвали и слова первого вице-премьера Андрея Белоусова об оптимальном валютном курсе для экономики в 80—90 рублей за доллар и заявление главы Минтруда Антона Котякова в интервью ТАСС об отсутствии планов вводить шестидневную рабочую неделю в стране. Кроме того, первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила о возможном начале проведения реальных операций с цифровым рублём уже в июле-августе, а глава Сбербанка Герман Греф предположил, что уход иностранных банков из России никто не заметит.

Отдельной темой обсуждения на форуме стал переход на расчёты в национальных валютах. Участники ПМЭФ неоднократно подчеркнули, что Запад своими действиями подорвал доверие к собственным денежным единицам и вынудил другие страны искать альтернативы.

В результате уже 2023 года доля доллара и евро в товарообороте России может снизиться до 10—15%, о чём RT рассказал замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичёв. Помимо этого, замминистра спрогнозировал рост товарооборота РФ с Китаем до $300 млрд к 2030-му, а также заявил о невозможности полностью восстановить сотрудничество с Европой в ближайшее время.

Владимир Ильичёв — об отношениях России и Европы

«Ещё минимум пять-шесть лет наше взаимодействие не выйдет на какие-то значимые позиции. Тем не менее возврата к прежнему уровню отношений, на мой взгляд, может вообще не случиться, потому что слишком много было разрушено. Проблема даже не в разрушении институтов, средств платежей, и так далее. Это в первую очередь вопрос подорванного доверия. Те принципы, в которых нас так долго убеждала Европа, она сама же, по сути дела, и разрушила», — подчеркнул Ильичёв.

Кульминация форума

Центральным событием форума уже традиционно стало пленарное заседание с участием российского лидера Владимира Путина. На этот раз основная часть выступления главы государства была полностью посвящена внутренним экономическим вопросам страны.

В частности, президент рассказал о возвращении экономики России на положительную траекторию после небольшого прошлогоднего спада. По его словам, в апреле 2023-го объём ВВП страны вырос сразу на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Хотя по итогам всего текущего года МВФ прогнозирует увеличение показателя только на 0,7%, в реальности рост может оказаться гораздо серьёзнее, не исключил Путин.

«Я согласен с теми нашими экспертами, которые полагают, что рост всё-таки будет побольше: где-то до 1,5%, а может быть, даже под 2%. Это позволит нашей стране сохранить место в числе ведущих экономик мира... Устойчивая макроэкономическая ситуация стала нашим конкурентным преимуществом», — подчеркнул Владимир Путин.

Как отметил глава государства, обрабатывающая промышленность уже вернулась к росту, уровень безработицы опустился до рекордных 3,3%, а снижение зависимости экономики от нефтегазовой иглы набирает обороты. Одновременно российские компании активно занимают места ушедших из страны зарубежных брендов, доля малоимущих граждан сократилась до 9,8%, а реальные располагаемые доходы населения начали восстанавливаться, добавил президент.

«Сегодня у России насыщенная и весьма амбициозная экономическая повестка. Трудности, проблемы, с которыми мы сталкиваемся, — это стимул для всех нас, стимул наращивать темпы и качество преобразований, добиваться большего в повышении качества жизни, благосостояния и благополучия наших граждан», — заявил Путин.

© Рамиль Ситдиков/ фотохост-агентство РИА «Новости»

Более того, на пленарном заседании глава государства вновь анонсировал ряд экономических инициатив. В частности, президент призвал продолжать начислять выплаты на ребёнка до полутора лет и единое детское пособие независимо от дохода семьи, даже если он увеличится. Помимо этого, Путин предложил выплачивать пособия по уходу за ребёнком с инвалидностью в том числе и тем, кто работает в формате частичной занятости. Причём само понятие «частичная занятость» российский лидер призвал закрепить в законодательстве.

Также глава государства напомнил о планах властей ускоренными темпами проиндексировать минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года. Как ожидается, сумма увеличится сразу на 18,5% и составит 19 242 рубля.

Кроме того, российский лидер объявил о некоторых послаблениях для бизнеса. В частности, планируется полностью отменить проверки предприятий, чья работа не связана с рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, продлить мораторий на штрафы за нарушение компаниями валютного законодательства, а также убрать «резиновые статьи» и «размытые формулировки» в нормативной базе.

«Выступление Владимира Путина в этом году было объёмным и программным. Это не просто серия заявлений. Российский лидер говорил о системном развитии, основанном на новых современных технологиях. Россия должна стать ведущей мировой державой, которая будет опираться мощную экономическую составляющую. Сильная экономика, с одной стороны, позволит стране оставаться конкурентоспособной на мировых рынках сбыта, а с другой — обеспечить высокий уровень жизни людей внутри государства», — заключил Анатолий Аксаков.