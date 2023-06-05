Сырьевой импульс: мировые цены на нефть выросли после решения ОПЕК+ о сокращении добычи

На торгах в понедельник, 5 июня, цена нефти эталонной марки Brent на мировом рынке поднималась почти на 3% и превышала $78,2 за баррель. По мнению экспертов, главной причиной резкого удорожания сырья стали действия альянса ОПЕК+. Накануне страны — участницы соглашения договорились о дополнительном снижении добычи углеводородов в 2024 году на 1,4 млн баррелей в сутки. При этом ряд государств намерен продолжить добровольное сокращение производства ещё на 2,66 млн баррелей в день. Как ожидается, в результате инициативы поставки нефти на глобальный рынок уменьшатся, что может привести к увеличению стоимости барреля. При этом дополнительную поддержку сырьевым котировкам должно оказать восстановление спроса на топливо в Китае и пополнение стратегических резервов в США. Как в этих условиях могут измениться цены в обозримой перспективе — в материале RT.

В понедельник, 5 июня, мировые цены на нефть уверенно растут на международных торгах. В начале дня сырьё эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне дорожало на 2,8% — до $78,23 за баррель, а стоимость американской марки WTI поднималась на 2,9% — до $73,81 за баррель.

«Цены были поддержаны решением альянса ОПЕК+. Накануне стороны договорились о новом сокращении нефтедобычи со следующего года, что и оказало определённое влияние на рынок», — объяснил RT инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Вечером 4 июня представители стран — участниц сделки ОПЕК+ условились с 1 января по 31 декабря 2024 года снизить общий объём производства нефти до 40,46 млн баррелей в сутки. Как объяснили в правительстве России, такая мера была одобрена для обеспечения долгосрочных ориентиров нефтяного рынка, а также поддержания его стабильности и создания долгосрочной предсказуемости.

«Мы видим баланс спроса и предложения на мировом рынке, в том числе благодаря решениям, которые принимает ОПЕК+. Сегодня мы отмечаем рост спроса, особенно в летний период, в связи с ростом авиаперевозок. Что касается условий сделки по сокращению добычи нефти, они перевыполняются, также выполняются условия добровольного сокращения добычи… Россия реализует свои обязательства в полном объёме», — заявил по итогам встречи российский вице-премьер Александр Новак.

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Напомним, что в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удерживать стоимость нефти от значительных обвалов.

Ещё в октябре 2022 года стороны согласились снизить общий уровень нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки к концу 2023-го. Согласно новым договорённостям, в 2024-м производство сырья планируется уменьшить ещё на 1,4 млн баррелей в день.

Причём в дополнение к этому официальному сокращению с июля 2023 года ряд государств — членов ОПЕК+ будет добровольно уменьшать добычу ещё на 2,66 млн баррелей в сутки. В рамках этой инициативы сильнее всего производство собираются снижать Саудовская Аравия и Россия — на 1,5 млн и 500 тыс. баррелей в сутки соответственно, а остальные объёмы будут распределены между Ираком, ОАЭ, Кувейтом, Казахстаном, Алжиром, Оманом и Габоном.

Таким образом, с учётом всех принятых решений после октября 2022 года альянс планирует убрать с рынка порядка 6,06 млн баррелей нефти в сутки. Это, в свою очередь, должно стать поводом для нового витка роста мировых цен, считают специалисты.

«Для участников ОПЕК+ оптимальным уровнем является стоимость сырья в районе $80 за баррель, поскольку на основе именно этого значения свёрстан бюджет у большинства стран альянса. Дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от динамики мирового спроса на топливо. Вполне вероятно, что в 2023 году цены будут колебаться в коридоре $70—90 за баррель. Если же котировки вдруг уйдут ниже $70, то ОПЕК+ может пойти на ещё одно сокращение добычи», — предположил Сергей Суверов.

Борьба за цену

Между тем, по словам экспертов, сегодня в противовес усилиям ОПЕК+ по повышению мировых цен на нефть играют действия США. Уже больше года американские власти активно высвобождают сырьё из своих стратегических резервов и тем самым стремятся нарастить предложение углеводородов на рынке. Таким образом Соединённые Штаты хотят сдержать удорожание нефти, чтобы стабилизировать ситуацию с ценами на бензин внутри страны.

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В 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине, Вашингтон в попытке надавить на Москву решил полностью отказаться от закупок российских энергоресурсов. Как утверждали на тот момент в Белом доме, США могут себе позволить пойти на такой шаг благодаря сильной энергетической инфраструктуре страны. Впрочем, действия Соединённых Штатов привели к резкому росту мировых цен на нефть, а спустя некоторое время рядовые американцы столкнулись с рекордным удорожанием горючего на заправках.

«Рост цен на автомобильное топливо сильно ударил по кошелькам потребителей, которые являются электоратом. В результате всех этих событий рейтинги президента США Джо Байдена резко пошли вниз», — рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов.

По его словам, для нормализации обстановки американское руководство изначально обратилось к крупнейшим нефтегазовым компаниям страны с просьбой нарастить нефтедобычу, но получило отказ. Позже администрация Байдена попыталась убедить страны ОПЕК увеличить производство углеводородов, однако участники организации тоже не согласились с предложением Вашингтона.

В результате США начали активно забирать нефть из своих стратегических резервов и всего за год с небольшим высвободили почти 198 млн баррелей. Между тем к настоящему моменту хранилища опустели уже более чем наполовину, а их заполненность упала до самого низкого уровня за последние 40 лет.

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На этом фоне в ближайшее время руководство США планирует завершить откачку нефти из резервов и вернуться к закупкам сырья для восполнения запасов. Впрочем, с учётом действий ОПЕК+ подобное решение Вашингтона рискует обнулить все предыдущие усилия американских властей в борьбе с ценами на топливо, считают специалисты.

«США вспомнили о своих снижающихся стратегических запасах и теперь, вероятно, решат их как-то восполнить. В этом случае мы, скорее всего, увидим плавный, но устойчивый рост нефтяных котировок», — подчеркнул в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Похожей точки зрения придерживается и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Кроме того, по его словам, уже во второй половине 2023 года дополнительную поддержку нефтяным ценам может оказать оживление мирового спроса на энергосырьё — в первую очередь за счёт роста потребления в Китае после снятия карантинных ограничений.