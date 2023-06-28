Разными путями: промышленное производство в России растёт на фоне застоя в Европе

В мае российская промышленность выросла на 7,1% в годовом выражении, что стало самым высоким показателем с января 2022-го. Рост производства эксперты связывают с увеличением количества заказов компаний на фоне усиления внутреннего спроса, наращивания темпов импортозамещения, а также активной работы предприятий ВПК. В этих условиях специалисты не исключают, что по итогам текущего года ВВП России прибавит порядка 1—2%. Обратная тенденция сегодня наблюдается в Европе. Согласно последним оценкам, экономика региона вошла в рецессию, тогда как деловая активность в промышленной сфере ЕС упала до минимума за три года. Такое положение дел аналитики во многом объясняют последствиями антироссийских санкций Запада.

Темпы роста промышленного производства в России вышли на самый высокий уровень за последние 16 месяцев. Такой вывод следует из опубликованного в среду, 28 июня, отчёта Федеральной службы статистики.

Как подсчитали в ведомстве, в мае 2023-го предприятия страны увеличили выпуск продукции на 7,1% в годовом выражении. Достигнутое значение оказалось лучше прогнозов аналитиков (5,8%) и стало самым высоким с января 2022-го.

По итогам мая рост был зафиксирован в большинстве отраслей российской промышленности. За последний год сильнее всего увеличилось производство транспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 86%), электрического оборудования (на 50%), мебели (на 37%), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 32%), а также готовой продукции из металла (на 29%).

«Основной положительный вклад в рост выпуска обрабатывающих производств, как и в прошлом месяце, продолжили вносить машиностроительный и металлургический комплексы... Ускорился рост в годовом выражении и в химическом комплексе... Кроме того, впервые с марта 2022 года за счёт эффекта базы деревообрабатывающий комплекс вышел из зоны отрицательных значений», — прокомментировали ситуацию в Министерстве экономического развития РФ.

Положительную динамику отмечают и зарубежные специалисты. Так, по данным американской компании S&P Global, в мае индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающей промышленности России вырос до 53,5 пункта. Причём уже на протяжении 13 месяцев показатель непрерывно остаётся выше критической отметки 50 пунктов, что традиционно указывает на развитие позитивных тенденций.

«В мае российские производственные компании показали, что состояние сектора улучшилось ещё сильнее. Общему росту способствовало более быстрое увеличение объёмов выпуска и числа заказов. При этом занятость росла наиболее стремительными темпами за последние 22,5 года... Деловая уверенность поддерживалась ожиданиями дальнейшего роста числа новых заказов», — говорится в докладе.

Более того, на фоне активного найма персонала предприятиями общий уровень безработицы в России по итогам мая опустился до 3,2%, отмечают в Минэкономразвития. Это произошло впервые за весь постсоветский период.

РИА Новости

© Сергей Пивоваров

Отчасти наблюдаемый рост производственных показателей связан с эффектом низкой базы прошлого года, когда весной предприятия столкнулись с проблемами на фоне санкций. Об этом RT рассказал президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Впрочем, по его словам, на сегодняшний день компании в основном уже адаптировались к новым условиям.

«Многие отечественные промышленные предприятия смогли преодолеть ограничения, найти новых поставщиков комплектующих, партнёров и потребителей. Совершенно на другой уровень вышел и вопрос импортозамещения. Теперь это стало не просто формальным требованием для отчёта, а острой необходимостью для выживания», — пояснил Катырин.

После ухода ряда западных брендов с российского рынка наиболее активно импортозамещение заработало в автомобилестроении и химической промышленности. Кроме того, увеличению объёмов производства в стране сегодня способствуют и действия государства, которое выступает крупным заказчиком, особенно в секторе ВПК. Таким мнением с RT поделился заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

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«Также мы видим и рост потребления со стороны граждан. Реальные доходы населения перестали падать, и отложенный спрос начал реализовываться. Традиционно растёт металлургия, сфера потребительских товаров, сегмент машиностроения, сфера обработки. Признаки стабилизации наблюдаются и в нефтяной промышленности», — отметил Абрамов.

Значимую роль в оживлении промышленности играет и строительный сектор, уверена ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По её мнению, в результате резкого увеличения спроса на стройматериалы растёт количество заказов на металлургическую продукцию.

«Всего по итогам текущего года промышленность в России может вырасти примерно на 2%, что окажет положительное влияние на рост экономики в целом. В этой связи мы ожидаем, что в 2023-м ВВП страны прибавит порядка 1—1,5%», — добавила собеседница RT.

Похожей оценки придерживаются и российские власти. Причём в руководстве страны не исключают, что итоговый рост экономики в 2023 году может оказаться ещё выше и составит порядка 2%. В то же время те государства, которые изначально вводили ограничения против Москвы, сегодня, напротив, сталкиваются с рядом проблем, о чём RT ранее рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Наша экономика уже вышла на положительную траекторию... В прошлом году у нас началась структурная трансформация, мы получили своего рода антитела, тогда как наши уже бывшие партнёры сегодня начинают болеть. У них инфляция, рост цен на товары первой необходимости, энергоресурсы и, как следствие, снижение конкурентоспособности. Собственно, это результат деглобализации. Не мы её затеяли, но мы к ней подстроились», — отметил Силуанов.

«Европа движется к депрессии»

На фоне улучшения промышленной и экономической динамики в России обратные тенденции сегодня наблюдаются в Европе. По данным статистической службы ЕС, в IV квартале 2022 года объём ВВП еврозоны сократился на 0,1%, и аналогичное снижение произошло в I квартале 2023-го, что говорит о начале рецессии в регионе.

При этом в марте европейская промышленность просела на 1,4% в годовом выражении, а в апреле прибавила только 0,2%, хотя аналитики изначально прогнозировали рост на 0,8%. Затем обстановка в производственном секторе еврозоны продолжила ухудшаться, о чём свидетельствуют материалы S&P Global и Гамбургского коммерческого банка.

Согласно оценке организаций, в мае промышленный PMI Европы обновил трёхлетний минимум и опустился до 44,8 пункта. В июне падение возобновилось, и показатель снизился до 43,6 пункта.

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«Производственный сектор остаётся главным слабым местом (экономики еврозоны. — RT)... Резкое падение объёмов производства было обусловлено всё более стремительным сокращением числа новых заказов на продукцию... После того, как в первом квартале ВВП еврозоны упал второй раз подряд, несколько возросла вероятность того, что в текущем квартале ВВП вновь покажет отрицательную динамику», — говорится в исследовании.

По мнению Натальи Мильчаковой, основной причиной такого положения дел стали именно антироссийские санкции Евросоюза. На сегодняшний день Брюссель ввёл в отношении Москвы уже 11 пакетов различных рестрикций. В результате, по данным Еврокомиссии, под ограничения подпало более 55% экспорта из Европы в Россию (примерно на €55 млрд в год) и свыше 60% поставок из РФ в ЕС (на €90 млрд).

Как отметила Мильчакова, после ухода крупных европейских производителей из России и отказа ЕС поставлять Москве многие виды продукции Европа потеряла крупной рынок сбыта. В свою очередь, дополнительным ударом для промышленности стран объединения стало сокращение импорта российского газа и его замена более дорогим СПГ из Катара и США, добавила аналитик.

«Кроме того, энергоёмкие производства постепенно переселяются из Европы в другие регионы мира, где стоимость электроэнергии ниже, чем в ЕС. Есть также и иные факторы, неблагоприятные для европейской промышленности. Например, спад в фармацевтической отрасли, которая в 2020—2021 годы существенно росла на производстве вакцин от COVID-19 и начала падать после окончания пандемии», — подчеркнула Мильчакова.

По её мнению, негативное влияние на европейскую промышленность оказала и высокая инфляция. В частности, удорожание стоимости материалов, компонентов и комплектующих привело к росту издержек у производителей.

РИА Новости

© Chris Ryan

Отметим, что если в начале 2022-го уровень годовой инфляции в еврозоне составлял около 5%, то в октябре значение поднималось до 10,6% — максимальной отметки за всю историю. Для обуздания цен Европейский центробанк решил перейти к повышению процентной ставки, хотя ранее на протяжении длительного периода удерживал её около нулевой отметки.

Менее чем за год базовую ставку в еврозоне подняли уже восемь раз, а сейчас она составляет 4% годовых. Достигнутое значение стало самым высоким со времён мирового финансового кризиса 2008 года.

Традиционно ужесточение денежно-кредитной политики считается одним из главных инструментов в борьбе с ростом цен. За счёт повышения процентных ставок заёмные деньги становятся дороже для граждан и бизнеса, потребительская и деловая активность ослабевает, что оказывает давление на инфляцию.

Начиная с ноября 2022 года рост потребительских цен в еврозоне стал постепенно замедляться и, по предварительной оценке Евростата, в мае 2023-го составил 6,1%. Впрочем, нынешний уровень инфляции в регионе всё ещё втрое превышает целевую отметку ЕЦБ в 2%.