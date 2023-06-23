«Не достигают ожидаемых результатов»: Евросоюз ввёл 11-й пакет санкций против России

После нескольких неудачных попыток Евросоюз согласовал 11-й пакет антироссийских санкций. Новые рестрикции, в частности, затрагивают RT Balkan и четыре других медиа, более 100 физических и юридических лиц, а также ряд иностранных компаний, поддерживающих военно-промышленный комплекс РФ. Наряду с этим ЕС отказался впускать на свою территорию грузовики с российскими прицепами и нефтяные танкеры, которые нарушают энергетические ограничения против Москвы. Также Европа расширила перечень запрещённой к ввозу в Россию продукции и теперь планирует ужесточить контроль за обходом санкций третьими странами. Как отмечают эксперты, на фоне введённых ограничений еврозона уже столкнулась с рецессией, тогда как российская экономика, напротив, адаптировалась и вернулась к росту.

Страны Европейского союза после серии неудачных переговоров всё же смогли согласовать список новых ограничений в отношении России. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщили в Совете ЕС.

«Сегодня совет принял 11-й пакет ограничительных экономических и индивидуальных мер, направленных на усиление существующих санкций ЕС и пресечение их обхода. ЕС по-прежнему привержен сохранению и усилению коллективного давления на Россию», — говорится в заявлении.

В рамках одобренных рестрикций Евросоюз запретил вещание на своей территории пяти российских СМИ: RT Balkan, Oriental Review, «Царьград», New Eastern Outlook и Katehon. Как объяснили в Евросовете, эти медиа находятся «под постоянным прямым или косвенным контролем» российских властей и якобы используются Москвой для «пропагандистских действий, направленных на гражданское общество ЕС и соседних стран».

Наряду с этим в санкционный перечень включены ещё 87 организаций, поддерживающих военно-промышленный комплекс РФ. Причём речь идёт не только о российских предприятиях, но и компаниях из Китая, Объединённых Арабских Эмиратов, Узбекистана, Армении, Ирана и Сирии. Для них ЕС планирует установить более строгие ограничения на экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий.

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Под персональные санкции Евросоюза подпали ещё более 100 российских физических и юридических лиц. Это военные, судьи, бизнесмены, журналисты, IT-компании и банки, активы которых в Европе теперь будут заморожены.

Кроме того, введён запрет на доступ в европейские порты для танкеров, которые участвуют в перевалке нефти с судна на судно и подозреваются в нарушении эмбарго или потолка цен на энергосырьё из РФ. Одновременно на территорию ЕС теперь нельзя будет въезжать грузовикам с российскими прицепами или полуприцепами.

Помимо этого, Евросоюз запретил продавать Москве автомобили класса люкс, электрокары и гибриды, а также все новые и подержанные машины с объёмом двигателя более 1,9 л. Введён запрет и на ввоз в РФ 15 категорий комплектующих для российских вооружений, электрокомпонентов, полупроводников, навигационных приборов, металлов и другой продукции, используемой в оборонном секторе.

Новый санкционный пакет официально запрещает и прокачку российской нефти по северной ветке трубопровода «Дружба» в Германию и Польшу. Впрочем, Москва уже прекратила поставки своего сырья по этой магистрали Берлину и Варшаве, сейчас по ней идёт только транзит казахстанской нефти.

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Также ЕС запретил транзит через Россию в другие государства некоторых европейских товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы Москвой в авиационной или космической промышленности. Более того, в обновлённый перечень ограничений добавлен механизм борьбы с обходом санкций, позволяющий Евросоюзу применять меры в отношении третьих стран. Отмечается, что инструмент будет задействован только в крайнем случае, если Европе не удастся договориться с такими государствами.

«Если, несмотря на индивидуальные санкции и дальнейшие переговоры, обход (антироссийских санкций. — RT) останется существенным и системным, у ЕС будет возможность применить исключительные, крайние меры. В этом случае совет может единогласно принять решение об ограничении продажи, передачи или экспорта в третью страну товаров и технологий, поставки которых уже запрещены в Россию», — заявили в Евросовете.

Рваный пакет

В ответ на 11-й пакет санкций Евросоюза Москва существенно расширила список представителей ЕС, которым запрещён въезд в Россию. Об этом в пятницу заявили в Министерстве иностранных дел РФ. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что любые недружественные акции западных стран будут получать «своевременный и адекватный ответ».

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова и вовсе высмеяла новый перечень ограничительных мер ЕС. По её мнению, запрет, например, на поставки автомобилей в РФ никак не вяжется с посылом Европы о «стратегическом поражении России и сдерживании Китая».

«Кроме как к неминуемому росту отечественного автопрома, в том числе с использованием китайских комплектующих, это ни к чему привести не может. С сыром эксперимент нам понравился. Теперь нам нужен хороший автопром», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

РИА Новости

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Похожую точку зрения в интервью RT выразил и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По его мнению, новые санкции подталкивают Россию к ускорению технологического развития.

«Если раньше у нас была борьба между теми, кто хотел закупать импортное, и теми, кто хотел разрабатывать собственные технологии, то сейчас в тренде именно вторые. То есть все эти ограничения для нас будут стимулом не подражать и делать копии, а создавать своё и принципиально новое», — добавил специалист.

Причём, как отметил Оленченко, основная цель нового санкционного пакета ЕС — оказать давление на другие страны, чтобы те прекратили сотрудничество с Россией. Впрочем, подобную инициативу эксперт считает заведомо провальной.

«По большей части эти санкции направлены не на саму Россию, а именно на тех наших партнёров, которые не ведут себя так, как хотелось бы Западу. Здесь ЕС вступает в противостояние с экономическими интересами других стран. Государства занимаются тем же реэкспортом товаров в РФ, потому что на этом можно хорошо заработать. ЕС, по сути, предлагает им добровольно отказаться от этой выгоды», — пояснил Владимир Оленченко.

Ужесточение контроля за соблюдением энергетических санкций против России эксперт тоже считает непростой задачей для ЕС. По его словам, сегодня европейский рынок нефти остаётся привлекательным для многих поставщиков сырья, однако найти ресурсы по выгодной цене и без участия Москвы странам региона будет сложно. Аналогичную позицию разделяет и финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«ЕС делает всё, чтобы полностью разорвать деловые отношения с Россией. Тем не менее санкции имеют накапливающий эффект — от них страдают все стороны... Что же касается нефти, то европейцы будут покупать её по более высоким ценам, но всё равно останутся зависимы от России», — добавил собеседник RT.

Санкционный бумеранг

Примечательно, что, как и в случае с десятым пакетом санкций, для одобрения нового перечня антироссийских ограничений Евросоюзу потребовалось несколько попыток. Разработкой очередного списка рестрикций страны ЕС занялись ещё в апреле, однако его версии неоднократно менялись, поскольку разные страны блокировали документ. Свои возражения, в частности, высказывали Германия, Франция, Греция и Венгрия, пишет газета Politico.

«Если вы делаете что-то десять раз, например вводите пакеты санкций, но это не срабатывает, то неразумно делать это в 11-й раз, делать это снова в надежде на иной результат. Это противоречит здравому смыслу. Санкционная политика Европейского союза в нашем понимании просто не работает», — приводит ТАСС слова венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Растущие разногласия внутри ЕС относительно всё новых ограничений против России во многом могут быть связаны с усталостью ряда стран Европы от санкций. Таким мнением в интервью RT поделился глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, в Евросоюзе видят, что ограничения «не достигают ожидаемых результатов и лишь возвращаются бумерангом».

«Нельзя вводить санкции в ущерб своей же стране. Население неглупое, оно всё видит. Те политические лидеры, которые это делают, должны показать людям, что от санкций есть хоть какой-то результат, а от них пока только растут цены и ухудшается уровень жизни граждан в самом ЕС», — отметил министр.

РИА Новости

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Всего за последние полтора года страны Евросоюза вместе с США и рядом других государств ввели в отношении России уже свыше 13,5 тыс. различных санкций. На фоне такого беспрецедентного внешнего давления ещё весной 2022-го ряд экспертов прогнозировали обвал российской экономики по итогам года на 10—25%. Впрочем, реальный спад составил лишь 2,1% и оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%).

Более того, уже в 2023-м российская экономика должна вернуться к росту. Так, по оценкам российских властей, в текущем году ВВП страны может прибавить 1—2%.

«Наша экономика уже вышла на положительную траекторию. Растут инвестиции и — что самое главное — доходы населения. То есть, несмотря на все ограничения, основные задачи по поддержке граждан и экономики решаются. Это происходит за счёт переориентации торговых потоков», — отметил Антон Силуанов.

По его словам, в результате санкций России изначально пришлось сократить импорт, но уже сейчас его объёмы восстанавливаются. Ряд товаров, которые прежде закупались на Западе, Москва теперь приобретает у дружественных государств либо производит самостоятельно. ЕС, в свою очередь, уже начинает нести потери от введённых ограничений.

«Любые попытки исключить такую страну, как Россия, из мировой экономической системы не могут пройти незаметно для авторов подобных инициатив. В прошлом году у нас началась структурная трансформация, мы получили своего рода антитела, тогда как наши уже бывшие партнёры сегодня начинают болеть», — добавил Силуанов.

Так, по данным Евростата, в I квартале 2023 года экономика еврозоны вошла в рецессию. При этом уровень инфляции в регионе сейчас втрое превышает целевые показатели и составляет 6,1%, а деловая активность в производственном секторе упала до минимума за три года, о чём свидетельствуют материалы компании S&P Global.

«От санкций больше всего пострадали именно европейцы. Американцы теперь поставляют им свои энергоресурсы по более высоким ценам, в то время как сам ЕС частично лишился большого рынка сбыта товаров в лице России. У них инфляция, рост цен на товары первой необходимости, энергоресурсы и, как следствие, снижение конкурентоспособности. Собственно, это результат деглобализации. Не мы её затеяли, но мы к ней подстроились», — подчеркнул глава Минфина.