RT в пародийном ролике показал, как политики Запада пытаются придумать новые санкции против России

RT в пародийном ролике показал, как Джо Байден, Олаф Шольц, Урсула фон дер Ляйен и Эммануэль Макрон в муках размышляют о том, какие ещё санкции ввести в отношении России.

Американский президент в видео бьётся головой о стену в попытках найти свежие идеи. Британский премьер Сунак, в свою очередь, крутит «колесо персональных санкций», а глава Еврокомиссии бросает дротики в карту мира с надписью «Где ещё запретить RT».

Канцлер Германии же пытается найти ответ с помощью чат-бота GPT, а французский президент в ярости покидает заседание комитета по антироссийским санкциям.

14 июня послы стран Евросоюза вновь пытаются согласовать 11-й пакет санкций против России.

Как сообщали СМИ, на встрече 7 июня европейские дипломаты так и не смогли достичь договорённости по проекту нового пакета санкций.

По словам главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, новый пакет санкций заблокирован из-за несогласия Венгрии. Американское издание Politico отмечало, что Греция разделяет критическую позицию Венгрии.