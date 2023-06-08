Politico: послы ЕС не смогли договориться о новых санкциях против России на встрече 7 июня
- AP
- © Olivier Matthys
Как пишет газета, разрушение плотины в Новой Каховке вызывает «дополнительное чувство безотлагательности» в деле наложения санкций на Россию.
«Однако на встрече высших представителей ЕС в среду не было достигнуто никакой политической договорённости», — говорится в сообщении.
Ранее министр по европейским делам Швеции Джессика Росвалл сообщила, что ожидает согласования очередного пакета санкций ЕС против России к саммиту Евросоюза 29—30 июня.
При этом, как писала Politico, Греция разделяет критическую позицию Венгрии в отношении нового, 11-го пакета санкций Евросоюза. Будапешт, таким образом, обрёл неожиданного союзника, отмечали источники издания.