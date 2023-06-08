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Politico: послы ЕС не смогли договориться о новых санкциях против России на встрече 7 июня

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Послы стран Евросоюза на встрече в среду, 7 июня, не смогли достичь договорённости по проекту нового пакета санкций против России, сообщает Politico со ссылкой на четырёх европейских дипломатов.
Politico: послы ЕС не смогли договориться о новых санкциях против России на встрече 7 июня
  • AP
  • © Olivier Matthys

Как пишет газета, разрушение плотины в Новой Каховке вызывает «дополнительное чувство безотлагательности» в деле наложения санкций на Россию.

«Однако на встрече высших представителей ЕС в среду не было достигнуто никакой политической договорённости», — говорится в сообщении.

Ранее министр по европейским делам Швеции Джессика Росвалл сообщила, что ожидает согласования очередного пакета санкций ЕС против России к саммиту Евросоюза 29—30 июня.

При этом, как писала Politico, Греция разделяет критическую позицию Венгрии в отношении нового, 11-го пакета санкций Евросоюза. Будапешт, таким образом, обрёл неожиданного союзника, отмечали источники издания.

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