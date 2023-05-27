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Politico: протест Греции и Венгрии мешает ЕС принять новый пакет санкций против России

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Греция разделяет критическую позицию Венгрии в отношении нового, 11-го пакета санкций Евросоюза против России. Будапешт, таким образом, обрёл неожиданного союзника, пишет Politico со ссылкой на пять дипломатических источников.
Politico: протест Греции и Венгрии мешает ЕС принять новый пакет санкций против России
  • РИА Новости

Как сообщает газета, Афины и Будапешт теперь требуют исключения своих компаний из списка «спонсоров войны», который пополняет Киев.

Утверждается, что Венгрия и Греция вмешались в работу по согласованию антироссийского пакета санкций.

По мнению политиков из этих двух стран, одобрение санкций зависит от разрешения сложного вопроса с украинским списком, в который киевские чиновники включили ряд европейских компаний.

«Венгрия и Греция используют пакет санкций в качестве политического рычага, чтобы вывести свои компании из списка Украины», — пишут авторы.

Отмечается, что такая позиция вызвала напряжённость на встрече министров иностранных дел ЕС в начале недели. В частности, своё недовольство выразила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал разобраться с проблемой и разрешить разногласия по поводу «украинского списка», отметили источники.

В МИД Венгрии ранее заявили, что Будапешт не одобрит транш Украине из Фонда мира до тех пор, пока банк OTP не исключат из списка «спонсоров войны».

Там также отметили, что действия Украины по отношению к Венгрии становятся всё более враждебными.

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