Венгрия не одобрит транш Украине до исключения банка ОТР из списка «спонсоров войны»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не одобрит транш Украине из Фонда мира до тех пор, пока банк OTP не исключат из списка «спонсоров войны».

«Пока OTP находится в списке международных спонсоров войны, мы не можем поддержать выделение Украине нового транша в размере €500 млн из Европейского фонда мира», — цитирует его РИА Новости.

Ранее итальянское агентство ANSA со ссылкой на источник сообщило, что Венгрия заблокировала выделение нового транша для Украины из Европейского фонда мира.

4 мая украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции объявило венгерскую банковскую группу OTP Bank Group «спонсором войны» из-за работы финансового учреждения в России.