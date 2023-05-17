Венгрия не одобрит транш Украине до исключения банка ОТР из списка «спонсоров войны»
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- © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency
«Пока OTP находится в списке международных спонсоров войны, мы не можем поддержать выделение Украине нового транша в размере €500 млн из Европейского фонда мира», — цитирует его РИА Новости.
Ранее итальянское агентство ANSA со ссылкой на источник сообщило, что Венгрия заблокировала выделение нового транша для Украины из Европейского фонда мира.
4 мая украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции объявило венгерскую банковскую группу OTP Bank Group «спонсором войны» из-за работы финансового учреждения в России.