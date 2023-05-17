Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Венгрия не одобрит транш Украине до исключения банка ОТР из списка «спонсоров войны»

Короткая ссылка
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не одобрит транш Украине из Фонда мира до тех пор, пока банк OTP не исключат из списка «спонсоров войны».
Венгрия не одобрит транш Украине до исключения банка ОТР из списка «спонсоров войны»
  • globallookpress.com
  • © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

«Пока OTP находится в списке международных спонсоров войны, мы не можем поддержать выделение Украине нового транша в размере €500 млн из Европейского фонда мира», — цитирует его РИА Новости.

Ранее итальянское агентство ANSA со ссылкой на источник сообщило, что Венгрия заблокировала выделение нового транша для Украины из Европейского фонда мира.

4 мая украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции объявило венгерскую банковскую группу OTP Bank Group «спонсором войны» из-за работы финансового учреждения в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить