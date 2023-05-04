На Украине признали спонсором войны венгерскую OTP Bank Group

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) объявило венгерскую банковскую группу OTP Bank Group «спонсором войны» из-за работы финансового учреждения в России.

«НАПК внесло OTP Bank в список международных спонсоров войны», — приводит сообщение агентства РИА Новости.

Как утверждается, банк входит в международную финансовую группу, которая имеет дочерние банки на Украине, в Хорватии, Словении, Словакии, Черногории и Румынии, а штаб-квартира OTP Group находится в Будапеште.

При этом отмечается, что банк предоставляет льготные условия кредитования российским военным.

В марте украинское НАПК объявило банковскую группу Raiffeisen Bank International «спонсором войны», потому что финансовая организация продолжает работать в России.