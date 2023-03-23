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Украинское агентство по борьбе с коррупцией признало Райффайзенбанк «спонсором войны»

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Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) объявило банковскую группу Raiffeisen Bank International «спонсором войны», потому что финансовая организация продолжает работать в России.
Украинское агентство по борьбе с коррупцией признало Райффайзенбанк «спонсором войны»
  • РИА Новости
  • © Александр Демьянчук

Как сообщает «СТРАНА.ua», в 2022 году банк заплатил в российский бюджет €559 млн.

В НАПК считают, что Райффайзенбанк занимается «прямой поддержкой и спонсированием терроризма».

В январе Raiffeisen Bank International ответил на требование Нацбанка Украины покинуть российский рынок.

Там отметили, что группа имеет дочерний банк в Российской Федерации, который является отдельным юридическим лицом и обязан осуществлять деятельность согласно действующему российскому законодательству.

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