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Глава МИД Сийярто: действия Украины по отношению к Венгрии всё более враждебны

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Действия Украины по отношению к Венгрии становятся всё более враждебными. В такой ситуации Киеву будет трудно рассчитывать на помощь со стороны Будапешта. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
Глава МИД Сийярто: действия Украины по отношению к Венгрии всё более враждебны
  • globallookpress.com
  • © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Заявление он сделал после встречи в Вене с австрийским коллегой Александером Шалленбергом.

«От нас ждут дальнейших экономических жертв, в то время как Украина становится всё более враждебной по отношению к Венгрии», — цитирует министра ТАСС.

Сийярто подчеркнул, что Киев принимает враждебные решения и меры, а в последние дни прозвучали серьёзные угрозы с их стороны в адрес Венгрии.

Он назвал скандальным и неприемлемым решение внести венгерский банк ОТР в список «международных спонсоров войны».

Кроме того, в СМИ появились сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский планировал взорвать нефтепровод «Дружба».

Ранее Сийярто заявил, что Будапешт не одобрит транш Украине из Фонда мира до тех пор, пока банк OTP не исключат из списка «спонсоров войны».

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