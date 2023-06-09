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Боррель подтвердил, что новый пакет санкций против России заблокировала Венгрия

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Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в интервью Televisión Española подтвердил, что новый пакет европейских антироссийских санкций заблокирован из-за несогласия Венгрии.
Боррель подтвердил, что новый пакет санкций против России заблокировала Венгрия
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

Боррель заявил, что представил на одобрение Совету новый пакет санкций против России.

«Он заблокирован, потому что есть страна — Венгрия, которая не согласна», — сказал он.

Боррель добавил, что необходимо проанализировать причины.

Издание Politico со ссылкой на пять дипломатических источников сообщало, что Греция разделяет критическую позицию Венгрии в отношении нового, 11-го пакета санкций Евросоюза против России.

Афины и Будапешт потребовали исключения своих компаний из списка «спонсоров войны», который пополняет Киев.

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