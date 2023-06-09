Боррель подтвердил, что новый пакет санкций против России заблокировала Венгрия
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
Боррель заявил, что представил на одобрение Совету новый пакет санкций против России.
«Он заблокирован, потому что есть страна — Венгрия, которая не согласна», — сказал он.
Боррель добавил, что необходимо проанализировать причины.
Издание Politico со ссылкой на пять дипломатических источников сообщало, что Греция разделяет критическую позицию Венгрии в отношении нового, 11-го пакета санкций Евросоюза против России.
Афины и Будапешт потребовали исключения своих компаний из списка «спонсоров войны», который пополняет Киев.