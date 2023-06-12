«Есть все шансы»: в 2023 году китайские иномарки могут занять половину российского авторынка
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
В 2023 году китайские иномарки могут занять более половины российского рынка легковых машин. Таким прогнозом с RT поделились в аналитическом агентстве «Автостат».
«С учётом нынешней ситуации и текущих тенденций у китайских автопроизводителей есть все шансы и дальше наращивать свою долю на авторынке России. Вполне возможно, что к концу года она может превысить 50%», — сообщили в пресс-службе компании.
Согласно оценке организации, если ещё год назад только 17% продаваемых в РФ авто принадлежали брендам из КНР, то сейчас показатель уже составляет 46%. Российские марки, в свою очередь, заняли 33% рынка по сравнению с прошлогодними 25%. В то же время присутствие корейских моделей снизилось с 25 до 8%, европейских — с 20 до 5%, японских — с 12 до 6%, а доля американских осталась на уровне 1%.
«В прошлом году в силу геополитических причин с нашего рынка ушли многие зарубежные производители, проработавшие у нас много лет. Их место стремительно занимает китайский автопром, готовый работать несмотря на санкции. В результате рынок начинает потихоньку расти и показывает признаки выздоровления. При этом растёт спрос и на отечественные авто. Если сейчас продукция АвтоВАЗа уже занимает треть рынка, то по итогам года показатель может вырасти до 40%», — рассказал RT партнёр «Автостата» Игорь Моржаретто.
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
По данным агентства, в мае 2023 года россияне купили порядка 72,2 тыс. новых легковых автомобилей. Это почти втрое больше, чем за аналогичный период 2022-го, когда продажи резко упали на фоне западных санкций и ухода иностранных брендов.
Самыми продаваемыми в прошлом месяце были автомобили Lada. К этой марке относится каждая третья (30,52%) купленная в России машина. Кроме того, у населения большой популярностью сейчас пользуются китайские иномарки Chery (10,31%), Haval (10,3%), Geely (9,27%), Exeed (4,2%) и Omoda (3,56%), а также корейские Kia (4,28%) и Hyundai (3,77%).
Примечательно, что год назад около 78% продаваемых в РФ машин производилось внутри страны: 25% принадлежало отечественным брендам, а 53% — иномаркам российской сборки. В то же время на долю импортных авто приходилось лишь 22% продаж: 12% занимали официальные поставки, а 10% составлял параллельный импорт — механизм позволяет завозить в страну оригинальную зарубежную продукцию без согласия правообладателей.
Сейчас произведённые в России машины занимают 49% рынка: 33% — это отечественные модели, а 16% — собранные в РФ иномарки. В свою очередь, доля ввезённых из-за границы авто выросла до 51%: порядка 35% занимают официальные поставки, преимущественно дистрибьюторами китайских марок, а 16% приходится на параллельный импорт.
«Китайские модели смогли оперативно обеспечить на рынке предложение в самом востребованном сегменте среднеразмерных кроссоверов, а сейчас уже появляются седаны и премиальные модели. В первую очередь автомобили китайского автопрома становятся достойным альтернативным вариантом для покупателей, которые не хотят рисковать при покупке автомобиля, завезённого по параллельному импорту», — рассказал RT руководитель группы исследований и клиентской аналитики «Авто.ру» Алексей Муханов.
На этом фоне только с января по апрель 2023 года количество дилеров китайских брендов в РФ выросло более чем на 10% — до 1,16 тыс., а российских — почти на 11%, до 500. Число европейских при этом уменьшилось на 28% — до 519, японских — на 6%, до 488, американских — на 21%, до 19, а корейских компаний осталось 395.
«Китайские машины могут уже в полной мере по качеству и интересным моделям конкурировать с именитыми соперниками из Европы, Кореи и Японии. То есть многие машины из Китая последних лет весьма достойные. По цене: те авто, которые продолжают поступать по параллельному импорту, оказываются однозначно дороже тех китайских моделей, которые официально привозятся из КНР. Тем не менее единственным производителем в бюджетном сегменте остаётся АвтоВАЗ», — отметил Игорь Моржаретто.
По словам Алексея Муханова, сейчас цена нового китайского автомобиля составляет в среднем 3,2 млн рублей, в то время как корейские продаются примерно по 4,4 млн, а японские — по 4,2 млн. Средняя стоимость европейских машин при этом достигла 7,7 млн, а российских — 900 тыс. рублей, говорится в материалах «Автостата».
Плавное ускорение
Всего в прошлом году продажи новых автомобилей в стране упали почти в 2,5 раза. Так, если ещё в 2021-м россияне купили с конвейера около 1,52 млн машин, то по итогам 2022-го значение сократилось до 626 тыс., подсчитали в «Автостате».
Впрочем, как полагают специалисты агентства, уже в 2023-м рынок сумеет отыграть часть этих потерь. Так, согласно базовому прогнозу компании, с января по декабрь продажи легковых машин могут увеличиться на 30% — до 815 тыс. единиц. При пессимистичном сценарии показатель вырастет только на 25% — до 780 тыс., а при оптимистичном — на 36%, до 850 тыс., заявили в организации.
«При этом есть мнение, что рынок может дорасти и до 900 тыс., и даже до 1 млн экземпляров. Одна из главных причин — рынок растёт исключительно за счёт «китайцев», динамика которых просто фантастическая — трёхзначная по всем ведущим маркам», — добавили в компании.
По словам Игоря Моржаретто, приход китайских моделей позволит ускорить восстановление российского рынка легковых машин. Так, при сохранении нынешних тенденций продажи могут вернуться на уровень начала 2022 года уже в течение трёх лет, заключил собеседник RT.