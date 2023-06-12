«Есть все шансы»: в 2023 году китайские иномарки могут занять половину российского авторынка

В 2023 году доля продаж китайских иномарок в России может превысить 50%, рассказали RT в аналитическом агентстве «Автостат». По данным организации, за последние 12 месяцев показатель почти утроился и сейчас составляет 46%. Модели из КНР активно занимают свободные ниши на рынке после решения многих других иностранных конкурентов уйти из РФ. Причём, как отмечают специалисты, продукция азиатской республики по качеству фактически не уступает зарубежным аналогам, а по цене остаётся даже более привлекательной. Наряду с этим эксперты фиксируют ощутимый рост доли продаж отечественных авто. За год значение выросло с 25 до 33%, а по итогам 2023-го может достигнуть 40%, не исключают аналитики.

В 2023 году китайские иномарки могут занять более половины российского рынка легковых машин. Таким прогнозом с RT поделились в аналитическом агентстве «Автостат».

«С учётом нынешней ситуации и текущих тенденций у китайских автопроизводителей есть все шансы и дальше наращивать свою долю на авторынке России. Вполне возможно, что к концу года она может превысить 50%», — сообщили в пресс-службе компании.

Согласно оценке организации, если ещё год назад только 17% продаваемых в РФ авто принадлежали брендам из КНР, то сейчас показатель уже составляет 46%. Российские марки, в свою очередь, заняли 33% рынка по сравнению с прошлогодними 25%. В то же время присутствие корейских моделей снизилось с 25 до 8%, европейских — с 20 до 5%, японских — с 12 до 6%, а доля американских осталась на уровне 1%.

«В прошлом году в силу геополитических причин с нашего рынка ушли многие зарубежные производители, проработавшие у нас много лет. Их место стремительно занимает китайский автопром, готовый работать несмотря на санкции. В результате рынок начинает потихоньку расти и показывает признаки выздоровления. При этом растёт спрос и на отечественные авто. Если сейчас продукция АвтоВАЗа уже занимает треть рынка, то по итогам года показатель может вырасти до 40%», — рассказал RT партнёр «Автостата» Игорь Моржаретто.

РИА Новости

© Алексей Майшев

По данным агентства, в мае 2023 года россияне купили порядка 72,2 тыс. новых легковых автомобилей. Это почти втрое больше, чем за аналогичный период 2022-го, когда продажи резко упали на фоне западных санкций и ухода иностранных брендов.

Самыми продаваемыми в прошлом месяце были автомобили Lada. К этой марке относится каждая третья (30,52%) купленная в России машина. Кроме того, у населения большой популярностью сейчас пользуются китайские иномарки Chery (10,31%), Haval (10,3%), Geely (9,27%), Exeed (4,2%) и Omoda (3,56%), а также корейские Kia (4,28%) и Hyundai (3,77%).

Примечательно, что год назад около 78% продаваемых в РФ машин производилось внутри страны: 25% принадлежало отечественным брендам, а 53% — иномаркам российской сборки. В то же время на долю импортных авто приходилось лишь 22% продаж: 12% занимали официальные поставки, а 10% составлял параллельный импорт — механизм позволяет завозить в страну оригинальную зарубежную продукцию без согласия правообладателей.

Сейчас произведённые в России машины занимают 49% рынка: 33% — это отечественные модели, а 16% — собранные в РФ иномарки. В свою очередь, доля ввезённых из-за границы авто выросла до 51%: порядка 35% занимают официальные поставки, преимущественно дистрибьюторами китайских марок, а 16% приходится на параллельный импорт.

«Китайские модели смогли оперативно обеспечить на рынке предложение в самом востребованном сегменте среднеразмерных кроссоверов, а сейчас уже появляются седаны и премиальные модели. В первую очередь автомобили китайского автопрома становятся достойным альтернативным вариантом для покупателей, которые не хотят рисковать при покупке автомобиля, завезённого по параллельному импорту», — рассказал RT руководитель группы исследований и клиентской аналитики «Авто.ру» Алексей Муханов.

На этом фоне только с января по апрель 2023 года количество дилеров китайских брендов в РФ выросло более чем на 10% — до 1,16 тыс., а российских — почти на 11%, до 500. Число европейских при этом уменьшилось на 28% — до 519, японских — на 6%, до 488, американских — на 21%, до 19, а корейских компаний осталось 395.

«Китайские машины могут уже в полной мере по качеству и интересным моделям конкурировать с именитыми соперниками из Европы, Кореи и Японии. То есть многие машины из Китая последних лет весьма достойные. По цене: те авто, которые продолжают поступать по параллельному импорту, оказываются однозначно дороже тех китайских моделей, которые официально привозятся из КНР. Тем не менее единственным производителем в бюджетном сегменте остаётся АвтоВАЗ», — отметил Игорь Моржаретто.

По словам Алексея Муханова, сейчас цена нового китайского автомобиля составляет в среднем 3,2 млн рублей, в то время как корейские продаются примерно по 4,4 млн, а японские — по 4,2 млн. Средняя стоимость европейских машин при этом достигла 7,7 млн, а российских — 900 тыс. рублей, говорится в материалах «Автостата».

Плавное ускорение

Всего в прошлом году продажи новых автомобилей в стране упали почти в 2,5 раза. Так, если ещё в 2021-м россияне купили с конвейера около 1,52 млн машин, то по итогам 2022-го значение сократилось до 626 тыс., подсчитали в «Автостате».

Впрочем, как полагают специалисты агентства, уже в 2023-м рынок сумеет отыграть часть этих потерь. Так, согласно базовому прогнозу компании, с января по декабрь продажи легковых машин могут увеличиться на 30% — до 815 тыс. единиц. При пессимистичном сценарии показатель вырастет только на 25% — до 780 тыс., а при оптимистичном — на 36%, до 850 тыс., заявили в организации.

«При этом есть мнение, что рынок может дорасти и до 900 тыс., и даже до 1 млн экземпляров. Одна из главных причин — рынок растёт исключительно за счёт «китайцев», динамика которых просто фантастическая — трёхзначная по всем ведущим маркам», — добавили в компании.

По словам Игоря Моржаретто, приход китайских моделей позволит ускорить восстановление российского рынка легковых машин. Так, при сохранении нынешних тенденций продажи могут вернуться на уровень начала 2022 года уже в течение трёх лет, заключил собеседник RT.