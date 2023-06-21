Кредитное зажигание: за год в России удвоилась выдача займов на покупку автомобилей

За последний год выдача займов на покупку автомобилей в России увеличилась более чем в два раза, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй. Показатели вернулись на докризисный уровень после резкого спада весной 2022-го. Наблюдаемое восстановление эксперты связывают с перезапуском государственной программы льготного автокредитования, а также с оживлением потребительского спроса, особенно на машины с пробегом. Среди подержанных моделей наибольшей популярностью сегодня пользуются российские, корейские, японские и европейские марки, в то время как рынок новых авто уже наполовину заняли бренды из Китая.

В мае 2023 года россияне оформили 65,5 тыс. кредитов на покупку автомобилей — как новых, так и с пробегом. Относительно апреля показатель незначительно снизился (на 7,8%) в силу сезонных факторов и большого числа выходных в последний месяц весны. Тем не менее по сравнению с аналогичным периодом 2022-го выдача займов выросла на 113,2%, о чём в среду, 21 июня, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

«Такой рост объясняется радикальным падением выдачи автокредитов весной прошлого года. Это стало следствием первой шоковой реакции рынка розничного кредитования на санкционное давление», — объяснили в организации.

По данным бюро, если в январе и феврале 2022-го российские банки предоставили 63,3 тыс. и 66,5 тыс. автокредитов соответственно, то в марте значение упало в четыре раза — до 15,7 тыс. Впрочем, уже в апреле выдача кредитов подросла до 17,3 тыс., а в мае достигла 30,7 тыс., после чего продолжила восстанавливаться и к настоящему моменту вышла на докризисные уровни.

«Достаточно высокая динамика выдачи автокредитов в последнее время обусловлена возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом», — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, российские власти запустили программу льготного автокредитования ещё в июле прошлого года. Изначально инициатива была рассчитана до конца 2022-го, но Министерство промышленности и торговли продлило её на весь 2023 год.

Сегодня оформить заём на выгодных условиях могут медработники, сотрудники сферы образования, участники СВО и члены их семей. Для них скидка на уплату первоначального взноса по кредиту составляет 20% от стоимости авто (25% — для жителей Дальневосточного федерального округа), а воспользоваться льготой можно при покупке машины отечественного производства не дороже 2 млн рублей. В свою очередь, скидка на российские электромобили достигает 25%, но не более 625 тыс. рублей.

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Как рассказал RT главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков, за последние два года многие автомобили в России подорожали примерно в полтора раза и большинству граждан сложно сразу приобрести машину без оформления займа. Причём, по словам автоэксперта, даже до начала СВО и введения западных ограничений доля продаж в кредит по ряду брендов в стране достигала 50%.

«В этих условиях любые преференции для потребителей позитивно влияют на рынок, и частичное возобновление льготной программы кредитования не стало исключением. Такие инициативы необходимо продолжать. Однако стоит отметить, что сейчас далеко не каждый проходит по льготным условиям, а выделенные на программу деньги конечны. Поэтому нужно работать в этом направлении, чтобы больше людей имели доступ к льготе», — добавил Кадаков.

Помимо перезапуска льготной программы, ощутимый импульс российскому рынку автокредитования придал резкий рост спроса на подержанные машины, отмечают специалисты. По данным аналитического агентства «Автостат», если с января по май 2023 года в России было куплено 319 тыс. новых автомобилей, то за это же время моделей с пробегом оказалось продано в семь раз больше — 2,25 млн.

«Кредитов на новые машины действительно выдаётся меньше, а на авто с пробегом — больше. Отчасти это связано с тем, что иномарки, ввозимые через соседние страны с целью перепродажи, также идут уже по категории подержанных», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Обгон по-китайски

Согласно оценке «Автостата», во вторичном сегменте наибольшим успехом у россиян пользуются машины Lada, Toyota, Kia, Hyundai, Nissan и Volkswagen. При этом на рынке новых автомобилей всё более значимую долю занимают китайские бренды Chery, Haval, Geely, Exeed и Omoda.

Если год назад лишь 17% продаваемых с конвейера машин в России принадлежали брендам из КНР, то в мае 2023-го показатель достиг 46%. Более того, по итогам всего 2023-го значение может превысить 50%, не исключают в «Автостате».

Российские марки, в свою очередь, сейчас заняли 33% рынка по сравнению с 25% годом ранее. Присутствие корейских моделей снизилось с 25 до 8%, европейских — с 20 до 5%, японских — с 12 до 6%, а доля американских осталась на уровне 1%.

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Ещё в мае 2022-го около 78% продаваемых в РФ новых машин производилось внутри страны: 25% принадлежало отечественным брендам, а 53% — иномаркам российской сборки. При этом на долю импортных авто приходилось лишь 22% продаж: 12% занимали официальные поставки, а 10% составлял параллельный импорт — механизм позволяет завозить в страну оригинальную зарубежную продукцию без согласия правообладателей.

Сейчас произведённые в России машины занимают 49% рынка: 33% — это отечественные модели, а 16% — собранные в РФ иномарки. В свою очередь, доля ввезённых из-за границы авто выросла до 51%: порядка 35% занимают официальные поставки, преимущественно дистрибьюторами китайских марок, а 16% приходится на параллельный импорт.

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«Китайские машины разные, но в целом можно смело признать, что автомобили среднего технического и ценового уровня по качеству не уступают корейским и японским. В свою очередь, более дорогие премиальные авто из КНР могут конкурировать с европейскими машинами. «Китайцы» стали лучше по дизайну, электронике и безопасности. Тем не менее в части управления и комфорта вождения они пока ещё не едут так, как некоторые японские и европейские модели», — отметил Максим Кадаков.

Похожей оценки придерживается и Артём Деев. По его словам, в своё время китайские машины получили репутацию ненадёжных и быстро ломающихся авто, поскольку ещё десять лет назад во многом таковыми и были. Впрочем, на сегодняшний день ситуация кардинально изменилась, считает аналитик.

«За прошедшее время автопроизводители из КНР учли собственные ошибки и переняли позитивный опыт мировых концернов, в которых участвует китайский капитал. Им удалось исправить свою репутацию, и сейчас они предлагают вполне приличные автомобили по довольно демократичным ценам», — добавил Деев.

К былым вершинам

В прошлом году на фоне западных санкций, роста цен и официального ухода многих иностранных брендов из России продажи новых автомобилей в стране упали почти в 2,5 раза — с 1,52 млн в 2021-м до 626 тыс. по итогам 2022-го, а подержанных — почти на 19%, с почти 6 млн до 4,86 млн. Впрочем, как полагают специалисты, уже в 2023-м рынок сумеет отыграть часть этих потерь.

Так, согласно базовому прогнозу «Автостата», с января по декабрь текущего года продажи новых легковых машин могут увеличиться на 30% — до 815 тыс. единиц. При пессимистичном сценарии показатель вырастет только на 25% — до 780 тыс., а при оптимистичном — на 36%, до 850 тыс., заявили в организации.

«Есть мнение, что рынок может дорасти и до 900 тыс., и даже до 1 млн экземпляров. Одна из главных причин — рынок растёт исключительно за счёт «китайцев», динамика которых просто фантастическая — трёхзначная по всем ведущим маркам», — добавили в компании.

Тем не менее, как полагает Максим Кадаков, для полного восстановления российскому рынку новых авто может потребоваться ещё два-три года. По мнению специалиста, динамика будет зависеть от ряда факторов, включая поставки по параллельному импорту.

При этом вторичный сегмент может вернуться к докризисным значениям уже в 2023 году. По оценке «Автостата», в худшем случае продажи машин с пробегом вырастут на 15% — до 5,65 млн, а в лучшем — на 20%, до 5,9 млн.