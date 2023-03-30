«Востребованная мера поддержки»: Минпромторг объявил о возобновлении программы льготного автокредитования в России

В России частично возобновят программу льготного автокредитования, сообщили в Министерстве промышленности и торговли. Получить заём на выгодных условиях можно будет при покупке отечественных машин стоимостью до 2 млн рублей. В этом случае скидка на уплату первоначального взноса составит 25% от цены транспортного средства в Дальневосточном федеральном округе и 20% — в других субъектах страны. Воспользоваться условиями инициативы смогут медработники, представители сферы образования, а также участники СВО и члены их семей. Как полагают специалисты, продление программы позволит российскому авторынку быстрее оправиться от прошлогодних потерь.

Российские власти приняли решение продлить программу льготного автокредитования для отдельных категорий населения. Об этом в четверг, 30 марта, сообщила пресс-служба Министерства промышленности и торговли.

«В 2023 году она (программа. — RT) продолжит действовать для групп граждан, которые наиболее остро нуждаются в поддержке: медицинских работников, работников сферы образования, мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей», — уточнили в ведомстве.

По условиям инициативы субсидируемая из бюджета скидка на уплату первоначального взноса по кредиту составит 20% от стоимости автомобиля, а для жителей Дальневосточного федерального округа — 25%. Воспользоваться льготой можно будет при покупке машины отечественного производства не дороже 2 млн рублей. В свою очередь, скидка на российские электромобили для всех категорий заёмщиков составит 25%, но не более 625 тыс. рублей, отметили в Минпромторге.

Напомним, программу льготного автокредитования перезапустили ещё в июле 2022 года для поддержки российского авторынка. Изначально действие инициативы должно было завершиться 20 декабря 2022-го, но позже руководство страны сообщило о её продлении на 2023-й.

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Тем не менее уже в феврале текущего года выдача льготных кредитов приостановилась, поскольку выделенные на программу деньги в размере 5 млрд рублей оказались полностью израсходованы, о чём заявлял президент АвтоВАЗа Максим Соколов. В сложившихся обстоятельствах бюджетные средства были перераспределены таким образом, чтобы частично возобновить оказание этой востребованной меры поддержки, рассказали в Минпромторге.

Как отметил в беседе с RT партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто, программа льготных автокредитов показала свою эффективность в прошлом году. По словам специалиста, примерно 10% всех проданных в стране легковых машин были куплены с использованием этого инструмента. Хотя сейчас инициатива продолжит действовать в несколько усечённом формате, в дальнейшем её условия могут быть вновь расширены, не исключил эксперт.

«Под новые условия сейчас не подпадают россияне, которые прежде могли претендовать на льготы по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Возможно, в будущем в бюджете появятся свободные деньги — и эти инициативы тоже возобновят. В целом программа льготного кредитования серьёзно поддерживает рынок, который пока ещё остаётся слабым», — добавил эксперт.

Фаза восстановления

В прошлом году на фоне беспрецедентных санкций Запада и ухода многих зарубежных брендов из России продажи новых автомобилей в стране упали почти на 59%. Так, если в 2021-м россияне купили с конвейера порядка 1,52 млн машин, то по итогам 2022-го значение сократилось до 626 тыс. Об этом свидетельствуют материалы «Автостата».

РИА Новости

Кроме того, в условиях неопределённой ситуации в экономике Банк России для борьбы с инфляцией ненадолго поднимал ключевую ставку до рекордных 20% годовых. Это, в свою очередь, привело к резкому удорожанию заёмных денег и, как следствие, падению выдачи автокредитов в стране.

Если в феврале 2022-го россияне оформили 66,5 тыс. займов на покупку машины, то уже в марте показатель обвалился более чем в четыре раза — до 15,7 тыс. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

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Впрочем, по мере нормализации экономической обстановки в России и замедления инфляции с середины весны Центробанк стал постепенно опускать ключевую ставку и в сентябре вернул её к 7,5% годовых. Действия ЦБ вместе с запуском программы льготного автокредитования позволили оживить интерес граждан к приобретению транспортных средств.

Как подсчитали в НБКИ, уже в июне в стране было выдано 36,4 тыс. займов на покупку авто, а в августе — 48,9 тыс. Вблизи этого показателя рынок колебался до конца года. В январе 2023-го значение выросло до 53 тыс., но в феврале несколько снизилось — до 52,6 тыс.

«Ситуация может заметно улучшиться, когда граждане почувствуют рост доходов. Тем не менее различные льготные программы, в том числе на рынке автокредитования, — это хороший инструмент для стимулирования спроса. Точно так же, как льготная ипотека поддерживала интерес к покупке жилья в новостройках на протяжении последних нескольких лет, госпрограмма субсидируемых автокредитов призвана помочь авторынку восстановиться», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

РИА Новости

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Примечательно, что, хотя автоконцерны из недружественных государств стали прекращать продажи и производство новых автомобилей в РФ, на смену им сегодня активно приходят отечественные модели, а также иномарки из КНР. Например, в январе 2023 года среди купленных новых легковушек в стране 40,6% моделей принадлежали российским брендам, а 38,1% — китайским. Для сравнения: в январе 2022-го значения составляли только 20,3 и 9,6% соответственно, говорится в исследовании «Автостата».

В этих условиях, согласно базовому прогнозу агентства, в 2023 году продажи новых авто в России могут увеличиться на 25% — до 780 тыс. единиц. В то же время оптимистичный сценарий предполагает рост показателя на 39% — до 870 тыс.

«Конечно, программа льготных кредитов даже в её нынешнем виде — это плюс для рынка. Тем не менее, как мы полагаем, продажи легковых авто смогут вернуться к уровню 2021 года только к 2027-му», — заключил Игорь Моржаретто.