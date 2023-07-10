«Продолжают пытаться давить»: США призвали компании Китая не помогать России в обходе санкций

Компании Китая не должны помогать России в обходе санкций и оказывать материальную поддержку, заявила министр финансов США Джанет Йеллен по итогам своего визита в КНР. По её словам, во время переговоров с китайскими должностными лицами она подчеркнула, что поддержка Киева со стороны Вашингтона не изменится. Касаясь американо-китайских отношений, руководитель Минфина США признала, что между двумя странами сохраняются существенные разногласия, которые невозможно решить «за один визит». По мнению экспертов, США продолжают пытаться давить на Китай, однако КНР не идёт на поводу у американских властей, так как заинтересована в укреплении связей с РФ.

Компании Китая не должны помогать России в обходе санкций, а также оказывать ей материальную поддержку на фоне продолжающейся СВО на Украине, заявила во время пресс-конференции по итогам своего визита в КНР министр финансов США Джанет Йеллен.

«Подняла (на встрече с китайскими партнёрами. — RT) вопрос о важности прекращения жестокой и неправомерной войны России против Украины. Мы продолжаем следить за внутренней ситуацией в России, и поддержка Украины со стороны США не изменится. Я также сообщила, что китайским компаниям необходимо избегать оказания России материальной помощи или содействия в обходе санкций», — отметила Йеллен.

При этом она признала, что между Вашингтоном и Пекином сохраняются «серьёзные разногласия». Йеллен также заявила, что Соединённые Штаты продолжат предпринимать «целенаправленные действия», необходимые для защиты интересов нацбезопасности США и их союзников.

«Важно отметить, что эти действия напрямую продиктованы соображениями национальной безопасности. Они не служат для нас средством получения экономической выгоды», — сказала американский министр.

По словам Йеллен, она и президент США Джо Байден якобы не рассматривают отношения с Китаем «сквозь призму конфликта великих держав». Глава американского Минфина пояснила, что приехала в Пекин, чтобы «выполнить указание» Байдена «о расширении двусторонних связей» Соединённых Штатов и КНР после его встречи с председателем Китая Си Цзиньпином в ноябре прошлого года.

«Наши проблемы невозможно решить в одночасье за один визит. Однако я рассчитываю, что эта встреча поможет создать надёжный и результативный канал связи… Я надеюсь, что мы сможем перейти к той фазе наших отношений, когда дипломатия на высшем уровне будет восприниматься просто как естественный элемент управления одними из самых влиятельных двусторонних отношений в мире», — заявила Йеллен.

Стоит отметить, что накануне президент США Джо Байден дал интервью корреспондентам CNN, в котором вспомнил о мартовском визите в Россию главы КНР Си Цзиньпина. По словам Байдена, в разговоре с китайским лидером после визита последнего в Москву он посоветовал Си Цзиньпину «быть осторожным» с учётом зависимости Пекина от инвестиций Соединённых Штатов и их союзников. При этом Байден назвал эти слова не «угрозой», а «замечанием».

Президент США Джо Байден

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«С тех пор как Россия вторглась на Украину, 600 американских корпораций ушли из России. Также вы (Си Цзиньпин. — RT) сказали мне, что ваша экономика (КНР. — RT) зависит от европейских и американских инвестиций. Так что будьте осторожны. Будьте осторожны», — сказал Байден.

Попытки оказать давление

Напомним, тему поддержки России со стороны Китая в условиях санкционного давления западных стран на РФ после объявления СВО Вашингтон затрагивал уже не раз. Так, 2 мая на мероприятии Центра Стимсона (Stimson Center) по международным вопросам посол США в КНР Николас Бёрнс заявил, что Соединённые Штаты «на протяжении многих месяцев очень внимательно» отслеживают проблему потенциального оказания Китаем помощи России в виде поставки летальных вооружений, но пока не нашли никаких подтверждений, поэтому продолжают следить за ситуацией. При этом, как сообщил американский посол, Белый дом хочет, чтобы Пекин давал Москве «намного более трезвые советы» в контексте событий на Украине.

«Мы бы хотели видеть действия, направленные на окончание войны в самые короткие сроки — естественно, на условиях, которые может принять украинское правительство», — заявил Бёрнс.

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По его словам, Соединённые Штаты хотят видеть, что КНР «добивается от России выведения войск с тем, чтобы Украине вернулись все её территории».

Позднее он повторил этот тезис, выступая на конференции в Вашингтоне. По словам американского посла, недавно он встречался со спецпредставителем КНР по делам Евразии Ли Хуэем, которому заявил, что США надеются на то, что КНР «сделает правильный выбор». «Однако правильный выбор Китая заключается в том, чтобы оказывать нажим на Россию», добиваясь «вывода её войск» и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, считает американский дипломат.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне 12 июня в преддверии визита в КНР, отметил, что, хотя американские власти не наблюдают свидетельств того, что Китай поставляет России вооружения, у Вашингтона «есть опасения», что компании из КНР могут передавать РФ технологии двойного назначения. Эту мысль Блинкен вновь озвучил уже в Пекине на пресс-конференции 19 июня, призвав китайских коллег «проявлять бдительность».

«Противоположный эффект»

Как заявил сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, Вашингтон с начала СВО пытается тем или иным образом оказать давление на Пекин, чтобы тот не поддерживал Москву, а, наоборот, подтолкнул её к окончанию украинского конфликта на условиях, выгодных Соединённым Штатам.

«США продолжают пытаться давить на Китай, но сама форма этого давления вызывает на деле противоположный эффект: КНР так и не пошла на поводу у американских властей. В Пекине прекрасно осознают, что одновременно со своими требованиями США надеются потопить не только Россию, но и Китай как своего конкурента. И если американцы разберутся с РФ, то КНР будет следующей на очереди — во множестве документов стратегического планирования США Москва и Пекин рассматриваются ими в качестве главных долгосрочных угроз экзистенциального характера», — отметил эксперт в комментарии RT.

Впрочем, как считает Блохин, «такое двунаправленное сдерживание — большая ошибка Вашингтона».

«Потому что одновременно пытаться ослабить двух своих сильных противников, которые наращивают друг с другом взаимодействие, — это глупость и неверный шаг. Противостояние сразу на двух фронтах — это путь к поражению, поскольку данная ситуация мотивирует Россию и Китай всё больше объединять усилия по противодействию таким шагам», — сказал эксперт.

Белый дом

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Как полагает Блохин, министр финансов США намекает, что, если Китай не помешает взаимодействию своих компаний с Россией, Вашингтон может ужесточить санкционную политику по отношению к фирмам КНР.

«Но дело в том, что любое экономическое давление будет вредить не только Китаю, но и самим США, поскольку между ними существует колоссальная взаимозависимость в сфере экономики. Но, несмотря на то что разрыв таких связей наносит ущерб самим США, американцы идут на это по политическим соображениям», — сказал аналитик.

Однако даже угроза санкций со стороны Вашингтона не заставит Пекин сократить взаимовыгодное сотрудничество с Россией, уверен Блохин.

«РФ и КНР заинтересованы в том, чтобы укреплять эти связи. При этом, когда США поймут, что у них не получается вбить клин между Москвой и Пекином с помощью угроз, они могут активизировать свои усилия на другом треке, например усилить информационную войну, публикацию различных фейков, касающихся отношений РФ и Китая», — полагает эксперт.

В свою очередь, руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев считает, что в Китае «не воспринимают угрозы США».

«Что касается призыва Йеллен к китайским компаниям не оказывать помощь России, в КНР на них никто не отреагирует. Там понимают, что США хотят отбросить Россию на несколько десятилетий назад в своём развитии и отсечь РФ от достижений современной науки и техники. А ослабив Россию, США будет легче не дать и Китаю реализовать свой потенциал. Поэтому я не думаю, что попытки давления американских властей на КНР серьёзным образом смогут изменить её позицию, поскольку страна проводит независимую внешнюю политику», — подчеркнул аналитик в комментарии RT.

Впрочем, это не помешает Вашингтону продолжить свою стратегию сдерживания РФ и КНР, применяя для этого «самые разные методы», уверен эксперт.

«США используют из своего арсенала таких средств угрозы санкциями, сами рестрикции, а также сколачивание коалиций против России и Китая. Американцы даже не стесняются ни недипломатических выражений на грани оскорблений, ни прямых угроз. За счёт этих манипуляций с Пекином, с которым у Вашингтона действительно острое соперничество, США стараются не допустить превращения Китая в ведущую индустриальную технологическую державу, которая занимает всё более значимые позиции в мире, наращивая эффективное сотрудничество с Россией», — заключил эксперт.