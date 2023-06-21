В МИД Китая выразили протест Байдену из-за слов о Си Цзиньпине
- AP
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«Высказывания американской стороны крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам, серьёзно нарушают дипломатический этикет, являются серьёзным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией», — цитирует РИА Новости официального представителя МИД КНР Мао Нин.
Ранее президент США Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.
До этого американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил на встрече с Си Цзиньпином, что США не ищут конфликта с Китаем.