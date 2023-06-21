В МИД Китая выразили протест Байдену из-за слов о Си Цзиньпине

В МИД Китая заявили, что высказывания американской стороны о председателе КНР Си Цзиньпине безответственны, нарушают дипломатический этикет и являются провокацией.

AP

© Susan Walsh