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В МИД Китая выразили протест Байдену из-за слов о Си Цзиньпине

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В МИД Китая заявили, что высказывания американской стороны о председателе КНР Си Цзиньпине безответственны, нарушают дипломатический этикет и являются провокацией.
В МИД Китая выразили протест Байдену из-за слов о Си Цзиньпине
  • AP
  • © Susan Walsh

«Высказывания американской стороны крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам, серьёзно нарушают дипломатический этикет, являются серьёзным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией», — цитирует РИА Новости официального представителя МИД КНР Мао Нин.

Ранее президент США Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.

До этого американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил на встрече с Си Цзиньпином, что США не ищут конфликта с Китаем.

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