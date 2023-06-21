«Отражает надежды на прекращение огня»: в КНР позитивно оценили мирный план африканских стран по Украине

Пекин положительно оценивает усилия африканских стран по урегулированию украинского кризиса. Так официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала предложенный семью государствами Африки мирный план по Украине. Ранее Китай и Индонезия представили собственные варианты путей выхода из кризиса, однако их инициативы фактически были отвергнуты Киевом и Западом. Аналитики не исключают, что по мере ухудшения для ВСУ обстановки в зоне конфликта позиция Украины и западных стран в отношении мирных переговоров может измениться.

Китай высоко оценивает посреднические усилия африканских стран в урегулировании украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса, и высоко оценивает активную роль, которую сыграли в этом направлении ЮАР и другие африканские страны. Это полностью отражает общий призыв и надежды международного сообщества на прекращение огня, завершение войны и разрядку ситуации», — сказала дипломат.

По её словам, факты доказали, что война и санкции не могут решить проблему, а диалог и переговоры — единственно возможный выход.

«Китай готов работать со всеми сторонами, включая страны Африки, по созданию благоприятных условий для политического урегулирования украинского кризиса», — заключила Мао Нин.

Напомним, 16 июня делегация от семи стран Африки, в которую вошли президенты Замбии, Коморских островов, Сенегала и ЮАР, премьер-министр Египта, а также представители Конго и Уганды, провела в Киеве переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба позднее назвал переговоры с африканскими лидерами «откровенными» и «жёсткими».

Мао Нин

AP

© Liu Zheng

На следующий день президент России Владимир Путин принял африканскую миссию в Санкт-Петербурге. На встрече президент ЮАР Сирил Рамапоса от имени прибывшей делегации изложил план из десяти пунктов, который, как считают его авторы, может заложить основу для мирного процесса на Украине.

План, в частности, предусматривает деэскалацию с обеих сторон, урегулирование кризиса дипломатическим путём, обеспечение гарантий безопасности для всех стран, соблюдение Устава ООН, обмен пленными и ряд других положений.

Владимир Путин поблагодарил делегацию за мирную инициативу и выразил готовность рассмотреть предложенный план. Вместе с тем он напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и весной 2022 года Москва и Киев согласовали договор по урегулированию кризиса, который был парафирован украинской стороной. Однако позже Украина вышла из переговорного процесса, отметил президент. Как сообщал ранее глава МИД Сергей Лавров, это было сделано под давлением Запада.

Российский лидер также обратил внимание представителей африканских стран на то, что украинское руководство ввело запрет на переговоры с РФ.

«Не мы, а руководство Украины объявило, что оно не будет вести никаких переговоров. Более того, действующий президент Украины подписал соответствующий декрет, запрещающий вести эти переговоры. Поэтому я понимаю вашу озабоченность, разделяю её, и, безусловно, мы готовы рассмотреть любые ваши предложения. Но мы не отказывались от переговоров — отказалась украинская сторона», — заявил Путин.

Как сообщил 19 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, диалог по украинскому урегулированию планируется продолжить на саммите Россия — Африка, который пройдёт в конце июля в Санкт-Петербурге.

«Во избежание дальнейшей эскалации»

Стоит отметить, что африканский мирный план — это не первая инициатива по урегулированию конфликта, которую выдвигают нейтральные государства.

Ранее с аналогичным начинанием выступил Китай. План КНР, включающий 12 пунктов, предполагает, в частности, прекращение боевых действий, начало мирных переговоров и снятие односторонних санкций. В инициативе Пекина также отмечается: «Вместо того чтобы подливать масло в огонь и усиливать противостояние, все стороны должны проявлять благоразумие и сдержанность во избежание дальнейшей эскалации и выхода из-под контроля ситуации вокруг Украины».

Встреча Владимира Путина с делегацией стран Африки

РИА Новости

© Павел Бедняков

Помимо этого, в документе говорится, что «попытки обеспечивать собственную безопасность в ущерб безопасности других стран, а также политика блоковой конфронтации» недопустимы. На этом настаивает и российская сторона: Москва ещё до начала СВО отмечала, что НАТО нарушает принцип неделимости безопасности, закреплённый в Хартии европейской безопасности.

Владимир Путин по итогам мартовских переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве отметил, что многие пункты китайского мирного плана по Украине могут быть взяты за основу для урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.

Также по теме «Это нервирует Вашингтон»: в США раскритиковали предложения Бразилии по урегулированию ситуации на Украине Вашингтон был «поражён» тоном высказываний руководства Бразилии по поводу кризиса на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого...

Однако на Украине, в США и ЕС мирную инициативу КНР фактически отвергли.

В начале июня свой план урегулирования представила Индонезия. Его основные параметры изложил министр обороны страны Прабово Субианто в ходе выступления на международной конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

План Джакарты включает прекращение боевых действий на нынешних позициях, создание на линии соприкосновения демилитаризованной зоны и размещение в ней наблюдателей от ООН. Кроме того, индонезийская инициатива предусматривает проведение под эгидой Всемирной организации референдумов на «спорных» территориях.

Однако Киев отверг и предложения Индонезии. Как сообщает агентство Bloomberg, глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал план «странным» и отметил, что он больше похож на российский, а не индонезийский.

«Безумие киевского руководства»

По словам аналитиков, выдвинутые Китаем, Индонезией и государствами Африки мирные инициативы содержат пункты, которые могли бы быть использованы в ходе дипломатического урегулирования. Однако, как полагает военный политолог Иван Коновалов, эти инициативы вряд ли будут поддержаны нынешним киевским руководством и Западом.

«Для Киева все эти предложения ничего не значат, так как сейчас им поставляют танки и в перспективе обещают самолёты. Поэтому любые усилия Африки, Китая и других стран будут разбиты о твердокаменное безумие киевского руководства», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Прабово Субианто

AFP

© Mazen MAHDI

Аналитик добавил, что и Запад отказывается от переговоров по Украине из-за стремления нанести поражение РФ.

«Причина подобной политики Запада — ненависть к России. Коллективный Запад состоит из разных стран, у которых есть разногласия по отдельным вопросам. Но в одном они сходятся — в ненависти к России», — заявил Коновалов.

Несколько иной точки зрения придерживается профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев. Аналитик не исключил, что по мере изменения ситуации в зоне боевых действий не в пользу ВСУ Киев и его западные покровители могут рассмотреть предлагаемые им мирные инициативы. В частности, по его мнению, руководство США рано или поздно может прийти к выводу, что «возврат к реалиям 1991 года на Украине уже невозможен».

«Скорее всего, план Африки постигнет та же участь, что и предыдущие предложения Китая и Индонезии. Но отказ Украины и Запада всё же не является единственным возможным вариантом развития событий. Ведь предыдущие инициативы Киев отвергал, находясь в других военно-политических условиях, нежели те, что складываются сейчас в зоне конфликта. Поэтому к сентябрю могут сложиться совершенно разные сценарии дальнейшего развития событий», — отметил специалист в беседе с RT.

Эксперт также не исключил, что США на фоне выхода ситуации на Украине из-под контроля «начнут закулисно и чужими руками конфигурировать» мирные планы, которые будут «минимально выгодны» России или Китаю. ЕС же эти усилия будет торпедировать, считает Евстафьев.

«Европа слишком поверила в свою пропаганду (о победе над Россией. — RT) и проскочила момент, когда можно было договариваться с Москвой. Поэтому для неё реализация любого мирного плана сейчас смерти подобна. В том числе потому, что именно Европа будет назначена главным донором этого мирного урегулирования», — заключил эксперт.