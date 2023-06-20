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Кулеба назвал диалог с посетившей Киев делегацией ЮАР откровенным и местами жёстким

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что диалог с лидерами стран Африки, посетивших Киев с мирной инициативой, был откровенным и местами жёстким.

Об этом пишет РИА Новости.

«Был очень откровенный разговор, местами жёсткий диалог, но президент (Владимир Зеленский. — RT) чётко расставил все точки над i», — сказал он.

По словам Кулебы, представители африканских делегаций оставляли Киев «не просто с намного лучшим пониманием ситуации, но также и некоторые их позиции изменились».

Ранее руководитель секретариата Форума партнёрства Россия — Африка Олег Озеров сообщил, что политическая декларация саммита Россия — Африка проработана на 80—90%.

Заместитель представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что во всемирной организации позитивно оценили усилия африканских стран в урегулировании ситуации на Украине.

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