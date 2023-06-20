Кулеба назвал диалог с посетившей Киев делегацией ЮАР откровенным и местами жёстким
Об этом пишет РИА Новости.
«Был очень откровенный разговор, местами жёсткий диалог, но президент (Владимир Зеленский. — RT) чётко расставил все точки над i», — сказал он.
По словам Кулебы, представители африканских делегаций оставляли Киев «не просто с намного лучшим пониманием ситуации, но также и некоторые их позиции изменились».
Ранее руководитель секретариата Форума партнёрства Россия — Африка Олег Озеров сообщил, что политическая декларация саммита Россия — Африка проработана на 80—90%.
Заместитель представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что во всемирной организации позитивно оценили усилия африканских стран в урегулировании ситуации на Украине.