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В ООН позитивно оценили усилия африканских стран в урегулировании ситуации на Украине

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Заместитель представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что во всемирной организации позитивно оценили усилия африканских стран в урегулировании ситуации на Украине.
В ООН позитивно оценили усилия африканских стран в урегулировании ситуации на Украине
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«Мы приветствуем усилия всех стран, в том числе государств Африки, для снижения напряжённости между Украиной и Россией. Посмотрим, будет ли какой-либо прогресс в результате этой инициативы», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он подчеркнул, что участие африканских стран в усилиях по сближению сторон — «это очень позитивный шаг».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что диалог по инициативам лидеров Африки по Украине продолжится на саммите Россия — Африка.

По его словам, есть определённые темы, которые могут реализовываться вполне.

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