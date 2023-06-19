Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Песков: диалог по инициативам лидеров Африки по Украине продолжится на саммите

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что диалог по инициативам лидеров Африки по Украине продолжится на саммите Россия — Африка.
Песков: диалог по инициативам лидеров Африки по Украине продолжится на саммите
  • РИА Новости

Он отметил, что в целом диалог с представителями африканской делегации будет продолжаться в тех идеях, которые были изложены на переговорах в Санкт-Петербурге.

По его словам, есть определённые темы, которые могут реализовываться вполне.

«Эта работа будет продолжаться, в том числе и на саммите Россия — Африка, который состоится через месяц в Санкт-Петербурге», — сказал Песков.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что конфликт на Украине нужно завершить путём переговоров и дипломатии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить