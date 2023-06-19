Песков: диалог по инициативам лидеров Африки по Украине продолжится на саммите

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что диалог по инициативам лидеров Африки по Украине продолжится на саммите Россия — Африка.

Он отметил, что в целом диалог с представителями африканской делегации будет продолжаться в тех идеях, которые были изложены на переговорах в Санкт-Петербурге.

По его словам, есть определённые темы, которые могут реализовываться вполне.

«Эта работа будет продолжаться, в том числе и на саммите Россия — Африка, который состоится через месяц в Санкт-Петербурге», — сказал Песков.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что конфликт на Украине нужно завершить путём переговоров и дипломатии.