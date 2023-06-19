Песков: часть идей Африки по урегулированию на Украине может быть реализована

Предложения африканских стран по урегулированию на Украине содержат идеи, которые вполне могут быть реализованы.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В тех идеях, которые были изложены на переговорах членами делегаций, есть определённые темы, которые вполне могут реализовываться», — заявил он.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что лидеры африканских стран в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявили о необходимости завершить украинский конфликт как можно скорее.