Песков: часть идей Африки по урегулированию на Украине может быть реализована
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В тех идеях, которые были изложены на переговорах членами делегаций, есть определённые темы, которые вполне могут реализовываться», — заявил он.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что лидеры африканских стран в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявили о необходимости завершить украинский конфликт как можно скорее.