Президент ЮАР: конфликт на Украине нужно завершить переговорами
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«Как Южная Африка, мы продолжаем придерживаться позиции, что конфликт должен быть урегулирован с помощью переговоров и дипломатическими путями», — говорится в заявлении на сайте президента ЮАР.
Рамапоса отметил, что африканские лидеры во время визитов в Россию и на Украину объяснили влияние конфликта на мирных жителей.
Ранее президент ЮАР сообщил, что лидеры африканских стран в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявили о необходимости завершить украинский конфликт как можно скорее.