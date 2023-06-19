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Президент ЮАР: конфликт на Украине нужно завершить переговорами

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Конфликт на Украине нужно завершить путём переговоров и дипломатии, заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса.
Президент ЮАР: конфликт на Украине нужно завершить переговорами
  • Gettyimages.ru

«Как Южная Африка, мы продолжаем придерживаться позиции, что конфликт должен быть урегулирован с помощью переговоров и дипломатическими путями», — говорится в заявлении на сайте президента ЮАР.

Рамапоса отметил, что африканские лидеры во время визитов в Россию и на Украину объяснили влияние конфликта на мирных жителей.

Ранее президент ЮАР сообщил, что лидеры африканских стран в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявили о необходимости завершить украинский конфликт как можно скорее.

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