Президент ЮАР Рамапоса представил десять пунктов мирного плана по украинскому конфликту

Президент ЮАР Сирил Рамапоса представил десять пунктов мирной инициативы африканских стран по урегулированию украинского конфликта.

Пункты мирного плана африканский лидер представил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы бы хотели предложить вам десять пунктов, поскольку наше предложение концентрируется вокруг именно десяти пунктов», — сказал Рамапоса.

Один из пунктов подразумевает, что конфликт должен быть урегулирован путём переговоров, отметил южноафриканский глава.

Кроме того, он указал на необходимость деэскалации с обеих сторон конфликта.

Также один из пунктов предполагает обеспечение гарантий безопасности для всех стран, добавил Рамапоса.

Кроме того, необходимо решить вопрос с обменом военнопленными.