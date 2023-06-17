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Президент ЮАР Рамапоса представил десять пунктов мирного плана по украинскому конфликту

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Президент ЮАР Сирил Рамапоса представил десять пунктов мирной инициативы африканских стран по урегулированию украинского конфликта.
Президент ЮАР Рамапоса представил десять пунктов мирного плана по украинскому конфликту
  • AP

Пункты мирного плана африканский лидер представил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы бы хотели предложить вам десять пунктов, поскольку наше предложение концентрируется вокруг именно десяти пунктов», — сказал Рамапоса.

Один из пунктов подразумевает, что конфликт должен быть урегулирован путём переговоров, отметил южноафриканский глава.

Кроме того, он указал на необходимость деэскалации с обеих сторон конфликта.

Также один из пунктов предполагает обеспечение гарантий безопасности для всех стран, добавил Рамапоса.

Кроме того, необходимо решить вопрос с обменом военнопленными.

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