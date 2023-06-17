Президент ЮАР Рамапоса представил десять пунктов мирного плана по украинскому конфликту
- AP
Пункты мирного плана африканский лидер представил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы бы хотели предложить вам десять пунктов, поскольку наше предложение концентрируется вокруг именно десяти пунктов», — сказал Рамапоса.
Один из пунктов подразумевает, что конфликт должен быть урегулирован путём переговоров, отметил южноафриканский глава.
Кроме того, он указал на необходимость деэскалации с обеих сторон конфликта.
Также один из пунктов предполагает обеспечение гарантий безопасности для всех стран, добавил Рамапоса.
Кроме того, необходимо решить вопрос с обменом военнопленными.