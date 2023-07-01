«Наивные надежды»: Евросоюз призвал Китай потребовать от России «вывести войска с Украины»

ЕС обратился к КНР с просьбой потребовать от российских властей, чтобы они «немедленно, полностью и безоговорочно вывели свои войска с Украины». Ранее с аналогичной целью на Китай пытались надавить США. В свою очередь, эксперты констатируют, что, несмотря на нейтральную позицию КНР по украинскому вопросу, Запад продолжает пытаться изменить такой расклад. При этом аналитики сомневаются, что Вашингтон и Брюссель добьются желаемого, поскольку Пекин дорожит стратегическим партнёрством с российской стороной.

Евросоюз обратился к Китаю с просьбой потребовать от России незамедлительно и полностью вывести вооружённые силы с Украины. Об этом говорится в документе, опубликованном по итогам саммита ЕС.

«На Китае как на постоянном члене Совета Безопасности ООН лежит особая ответственность отстаивать мировой порядок, основанный на правилах, Уставе Организации Объединённых Наций и международном праве. В этой связи Европейский совет призывает Китай требовать от России прекращения её агрессивной войны и немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои войска с Украины», — отмечается в документе.

Сообщается также, что Европейский союз продолжит взаимодействовать с азиатской державой для решения «глобальных вызовов».

При этом в ЕС подчеркнули «многосторонний характер» своего подхода к политике в отношении Китая. Так, для Брюсселя Пекин одновременно выступает «партнёром, конкурентом и системным противником».

Кроме того, в Евросоюзе утверждают, что, несмотря на различия политических и экономических систем, стороны имеют «общие интересы по достижению конструктивных и стабильных отношений», построенных на уважении мирового порядка, основанного на правилах, сбалансированном взаимодействии и взаимовыручке.

В то же время глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ранее отметил, что взаимоотношения Евросоюза и Китая «не будут развиваться нормально», если КНР не убедит РФ «уйти с Украины». Как он написал в своей статье для Financial Times, китайская сторона якобы сможет извлечь геополитическую выгоду из «поражения России» на Украине.

До этого посол США в Китае Николас Бёрнс рассказал, что Вашингтон желает, чтобы Пекин давал Москве «намного более трезвые советы» в контексте событий на Украине.

«Мы бы хотели видеть действия, направленные на окончание войны в самые короткие сроки — естественно, на условиях, которые может принять украинское правительство», — сказал он на мероприятии Центра Стимсона (Stimson Center) по международным вопросам, в котором принял участие в виртуальном формате.

Как уточнил Бёрнс, США хотят видеть, что Китай «добивается от России выведения войск с тем, чтобы Украине вернулись все её территории» и она могла вновь стать «полноценным суверенным государством во всех смыслах этого слова». По его мнению, того же ожидают от КНР не только американские власти, но и европейские страны, а также киевский режим.

Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Кроме того, Бёрнс сказал, что США «на протяжении многих месяцев очень внимательно» отслеживают проблему потенциального оказания Китаем помощи России в виде летальных вооружений. По его словам, они не нашли свидетельств тому, что китайцы это делают, однако продолжают следить за ситуацией.

Китайская инициатива

Напомним, в феврале МИД КНР опубликовал план урегулирования конфликта, состоящий из 12 пунктов. Китайская инициатива в том числе предполагает прекращение боевых действий и возобновление переговоров Москвы и Киева.

Впрочем, Жозеп Боррель назвал позицию Китая по урегулированию конфликта на Украине несостоятельной. По его словам, это якобы «набор соображений, идей, где желаемое выдаётся за действительное, а не мирный план».

В МИД России реакцию главы евродипломатии осудили. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, «не воспринимать всерьёз» предложения, выдвинутые «от имени пятой части населения планеты» и ведущей экономики мира, может только человек, ничего не смыслящий в геополитике, или «с колониальной логикой».

«Боррель — счастливое исключение, он являет образ и того, и другого одновременно», — подчеркнула Захарова с своём Telegram, добавив, что европейский дипломат транслирует позицию Вашингтона.

В мае спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй в рамках визита в Европу призвал ЕС действовать оперативно для прекращения конфликта на Украине и предотвращения его расширения. Китайский дипломат посетил Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель, штаб-квартиру ЕС и Москву, где провёл со всеми сторонами консультации относительно политического урегулирования украинского кризиса.

Как пояснил в июне посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй, Пекин будет делать всё для достижения разрядки в ситуации вокруг этого конфликта и возобновления переговоров.

«В украинском вопросе Китай всегда занимал объективную, справедливую позицию и никогда не прекращал усилий по возобновлению мирных переговоров», — сказал он в интервью РИА Новости, подчеркнув, что КНР будет «укреплять диалог» со всеми сторонами.

«Следующая мишень»

По мнению экспертов, несмотря на то что Пекин занял нейтральную позицию по украинскому вопросу, Запад не оставляет попыток «привлечь его на свою сторону».

«Как ЕС, так и США обращаются к КНР, питая наивные надежды добиться того, что китайские власти откажутся от дружественных отношений с российским руководством и РФ окажется в изоляции. Однако в КНР прекрасно понимают, что если Соединённые Штаты и их европейские союзники по НАТО добьются своего, то следующей мишенью будет сам Китай», — заявил в комментарии RT сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Чтобы эти шаги выглядели как стратегия коллективного Запада, а не сугубо американская инициатива, Вашингтон давит на Брюссель, чтобы он высказывал свои озабоченности относительно отношений РФ и КНР, а также призывал китайцев заставить Россию «одуматься».

«Соединённые Штаты за счёт вовлечения в эту игру европейцев пытаются сделать свою позицию более весомой, надеются, что Китай под этим нажимом откажется от тесных связей с Россией и потребует от неё выхода с Украины», — уверен Блохин.

Как он отметил, в Вашингтоне, по всей видимости, полагают, что если в Пекине не намерены идти «на поводу у Белого дома, то пойдут у евробюрократии».

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, 19 июня 2023 года

AP

© Leah Millis

Однако китайская сторона вряд ли последует в этом направлении, учитывая её стратегическое партнёрство с Россией, считает специалист.

Схожей позиции придерживается и директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. В беседе с RT он усомнился, что Пекин поддастся давлению со стороны Брюсселя и Вашингтона.

«Китай не воспринимает подобную логику общения, которую навязывают лидеры ЕС и США, силясь доказать, что в этом мире они ещё что-то решают. Я думаю, что это останется без особенного внимания со стороны Пекина. В лучшем случае там в очередной раз снисходительно посмотрят на попытки американцев использовать Евросоюз как рупор для трансляции и навязывания своей точки зрения КНР», — сказал эксперт.

По его словам, Брюссель, выполняя прямое поручение Вашингтона, идущее по линии НАТО, продавливает идею, что Китай якобы может каким-то образом повлиять на решения России в рамках СВО.

«Можно, конечно, представить, что это инициатива европейцев, которые хотят угодить американскому партнёру, но, учитывая схожесть риторики ЕС и США, в это верится с трудом», — заключил аналитик.