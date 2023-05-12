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Боррель считает, что Китай сможет извлечь геополитическую выгоду из «поражения России»

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил мнение, что Китай якобы сможет извлечь геополитическую выгоду из «поражения России» на Украине.
Боррель считает, что Китай сможет извлечь геополитическую выгоду из «поражения России»
  • РИА Новости

В статье для Financial Times европейский политик заявил, что амбиции КНР состоят в том, чтобы «построить новый мировой порядок с Китаем в его центре».

«Поражение России на Украине не изменит траекторию Китая. Китаю удастся извлечь из этого геополитическую выгоду», — приводит его цитату РБК.

Бывший специальный помощник 40-го президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу ранее спрогнозировал поражение Киева в конфликте с Россией, несмотря на поддержку со стороны Вашингтона.

Как отмечал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, разгром киевского режима будет таким же, как разгром нацистов под Сталинградом.

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