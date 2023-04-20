Медведев: разгром киевского режима будет подобен разгрому нацистов под Сталинградом
- РИА Новости
«Немецкие журналисты из Die Welt прямо призывают главу украинских нацистов не повторять ошибок немецкого фюрера, которые были совершены под Сталинградом», — написал Медведев в Telegram.
По его словам, «искренние люди» поняли, что «этот актёр — настоящий, проверенный фашист, истинный наследник национал-социалистов Германии».
«Разгром его режима будет таким же, как в Сталинграде. Хотя этот мелкий бандеровец — совсем не фельдмаршал Паулюс», — утверждает высокопоставленный чиновник.
Как отмечал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, только победа России над украинским нацизмом вернёт стабильность в Европу.