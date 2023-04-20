Медведев: разгром киевского режима будет подобен разгрому нацистов под Сталинградом

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Разгром киевского режима будет таким же, как разгром нацистов под Сталинградом, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал призыв немецких журналистов к украинскому президенту Владимиру Зеленскому не повторять ошибок Адольфа Гитлера, которые были совершены им в годы Великой Отечественной войны.
Медведев: разгром киевского режима будет подобен разгрому нацистов под Сталинградом
  • РИА Новости

«Немецкие журналисты из Die Welt прямо призывают главу украинских нацистов не повторять ошибок немецкого фюрера, которые были совершены под Сталинградом», — написал Медведев в Telegram.

По его словам, «искренние люди» поняли, что «этот актёр — настоящий, проверенный фашист, истинный наследник национал-социалистов Германии».

«Разгром его режима будет таким же, как в Сталинграде. Хотя этот мелкий бандеровец — совсем не фельдмаршал Паулюс», — утверждает высокопоставленный чиновник.

Как отмечал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, только победа России над украинским нацизмом вернёт стабильность в Европу.

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