Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что только победа России над украинским нацизмом вернёт стабильность в Европу.

«Только победа России позволит обеспечить безопасность нашей страны, будет способствовать возвращению стабильности в Европе и становлению многополярного мира», — сказал Патрушев в Нальчике на совещании по вопросам безопасности на Северном Кавказе. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что Украина стала очередной жертвой проявления навязчивой и агрессивной деятельности американских политиков.

«Людские потери со стороны Украины не принимаются во внимание, ведь боевые действия и разрушения инфраструктуры ведутся не на территориях стран НАТО», — указал Патрушев.

Ранее Патрушев заявил, что Киев при содействии США и их союзников усиливает террористическую активность.