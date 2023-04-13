Патрушев: только победа России над украинским нацизмом вернёт стабильность в Европу

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что только победа России над украинским нацизмом вернёт стабильность в Европу.
Патрушев: только победа России над украинским нацизмом вернёт стабильность в Европу
  • РИА Новости

«Только победа России позволит обеспечить безопасность нашей страны, будет способствовать возвращению стабильности в Европе и становлению многополярного мира», — сказал Патрушев в Нальчике на совещании по вопросам безопасности на Северном Кавказе. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что Украина стала очередной жертвой проявления навязчивой и агрессивной деятельности американских политиков.

«Людские потери со стороны Украины не принимаются во внимание, ведь боевые действия и разрушения инфраструктуры ведутся не на территориях стран НАТО», — указал Патрушев.

Ранее Патрушев заявил, что Киев при содействии США и их союзников усиливает террористическую активность.

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