Секретарь СБ России Патрушев: Киев с помощью США усиливает террористическую активность

Киев при содействии США и их союзников усиливает террористическую активность, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

«При содействии США и их союзников Киев усиливает террористическую активность. Отмечается высокий уровень тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых пособниками киевского режима», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Украинские спецслужбы для запугивания населения оказывают на него масштабное информационно-психологическое воздействие, отметил Патрушев.

По его словам, в новых регионах России примут дополнительные меры по нейтрализации диверсантов.