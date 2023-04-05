Секретарь СБ России Патрушев: Киев с помощью США усиливает террористическую активность

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Киев при содействии США и их союзников усиливает террористическую активность, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Секретарь СБ России Патрушев: Киев с помощью США усиливает террористическую активность
  • РИА Новости

«При содействии США и их союзников Киев усиливает террористическую активность. Отмечается высокий уровень тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых пособниками киевского режима», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Украинские спецслужбы для запугивания населения оказывают на него масштабное информационно-психологическое воздействие, отметил Патрушев.

По его словам, в новых регионах России примут дополнительные меры по нейтрализации диверсантов.

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