Патрушев: в новых регионах России примут дополнительные меры по нейтрализации диверсантов

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что в новых регионах России примут дополнительные меры по нейтрализации диверсантов.

Об этом он сказал по результатам заседания Совбеза, состоявшегося 5 апреля. Его слова приводит ТАСС.

«Поручено организовать дополнительные оперативно-разыскные и контрразведывательные мероприятия на антитеррористическом направлении, меры по нейтрализации диверсионных групп, перекрытию каналов незаконного оборота оружия и боеприпасов», — заявил Патрушев.

В ходе заседания Совбеза Путин подчеркнул, что в новых российских регионах противник использует недобитое подполье, нужно действовать жёстко и эффективно.

В начале октября 2022 года российский президент утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.