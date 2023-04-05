Путин: в новых регионах противник использует недобитое подполье, нужно действовать жёстко

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Президент России Владимир Путин заявил, что в новых российских регионах противник использует недобитое подполье, нужно действовать жёстко и эффективно.

Об этом он заявил во время заседания Совбеза России.

«Противник использует для запугивания людей своё недобитое пока подполье, в том числе разного рода неонацистские и другие радикальные группировки», — сказал глава государства.

Президент особо подчеркнул, что в связи с этим нужно действовать «жёстко и эффективно».

Он потребовал надёжно обеспечить контроль за ситуацией.

Также Путин заявил, что в подготовке терактов и диверсий в России, за которыми стоит киевский режим, задействован потенциал западных спецслужб.

В начале октября 2022 года российский президент утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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