Путин: в подготовке терактов и диверсий в России задействован потенциал западных спецслужб

Есть все основания утверждать, что в подготовке диверсий и терактов в России, за которыми стоит киевский режим, задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб, заявил российский президент Владимир Путин во время заседания Совбеза.

«Неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов федерации, но и совершают преступления в других регионах. Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб», — сказал он.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что западные лидеры, в том числе руководство Британии, Франции, Германии и США, являются участниками терактов украинского режима.