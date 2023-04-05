Путин: в подготовке терактов и диверсий в России задействован потенциал западных спецслужб

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Есть все основания утверждать, что в подготовке диверсий и терактов в России, за которыми стоит киевский режим, задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб, заявил российский президент Владимир Путин во время заседания Совбеза.

«Неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов федерации, но и совершают преступления в других регионах. Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб», — сказал он.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что западные лидеры, в том числе руководство Британии, Франции, Германии и США, являются участниками терактов украинского режима.

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