Медведев назвал Сунака, Макрона, Шольца и Байдена пособниками террористов

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что западные лидеры, в том числе руководство Британии, Франции, Германии и США, являются участниками терактов украинского режима.

Так он прокомментировал нападение украинских националистов в Брянской области.

«Сегодняшние события показали, кого реально поддерживают в США, НАТО и ЕС. Это не «свободолюбивый народ Украины», который не желает возвращения в «москальский совок». Это просто нацистские ублюдки, террористическое отребье, которое совершает нападения на гражданских лиц, размахивая вонючей жовто-блакитной тряпкой», — написал Медведев в Telegram.

Украинских боевиков теперь будут оправдывать в Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне, отметил он.

«Это ваши выкормыши, господа Сунак, Макрон, Шольц и Байден! И наше отношение к вам теперь такое же, как к ним. Теперь ваши страны — участники террористических актов украинского режима, а вы — прямые пособники террористов», — заявил зампред Совбеза.

2 марта ФСБ России заявила, что силовики выдавили украинских националистов из Брянской области на территорию Украины, там по ним был нанесён массированный артиллерийский удар.

В ходе проверки и осмотра местности в Климовском районе обнаружено множество взрывных устройств, сейчас там идёт разминирование.

По последним данным, в результате атаки украинских боевиков погибли два человека, также пострадал ребёнок.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом.