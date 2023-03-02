Медведев назвал Сунака, Макрона, Шольца и Байдена пособниками террористов
- РИА Новости
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Так он прокомментировал нападение украинских националистов в Брянской области.
«Сегодняшние события показали, кого реально поддерживают в США, НАТО и ЕС. Это не «свободолюбивый народ Украины», который не желает возвращения в «москальский совок». Это просто нацистские ублюдки, террористическое отребье, которое совершает нападения на гражданских лиц, размахивая вонючей жовто-блакитной тряпкой», — написал Медведев в Telegram.
Украинских боевиков теперь будут оправдывать в Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне, отметил он.
«Это ваши выкормыши, господа Сунак, Макрон, Шольц и Байден! И наше отношение к вам теперь такое же, как к ним. Теперь ваши страны — участники террористических актов украинского режима, а вы — прямые пособники террористов», — заявил зампред Совбеза.
2 марта ФСБ России заявила, что силовики выдавили украинских националистов из Брянской области на территорию Украины, там по ним был нанесён массированный артиллерийский удар.
В ходе проверки и осмотра местности в Климовском районе обнаружено множество взрывных устройств, сейчас там идёт разминирование.
По последним данным, в результате атаки украинских боевиков погибли два человека, также пострадал ребёнок.
Президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом.