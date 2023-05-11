Бывший специальный помощник 40-го президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для издания The American Conservative спрогнозировал поражение Киева в конфликте с Россией, несмотря на поддержку со стороны Вашингтона.

Он отметил, что победа украинской армии «кажется маловероятной» в условиях нехватки живой силы и запасов оружия у её западных союзников.

По мнению Бэндоу, если Вашингтон продолжит поддерживать Киев, то это лишь истощит Украину, поскольку у России гораздо больше ресурсов и огневой мощи. Он предупредил, что это может привести к поражению киевского режима.

Бывший помощник Рейгана призвал американскую администрацию не поощрять украинские власти и не наделять их «правом безрезультатно сражаться».

Он предупредил, что затягивание конфликта чревато его эскалацией с прямым вовлечением Соединённых Штатов.

По его словам, Украина не является важным вопросом для безопасности самих США.

Ранее обозреватель The Conversation Клаудия Лоренцо Рубьера выразила мнение, что провал контрнаступления украинской армии поменяет настроения в Соединённых Штатах и других западных странах, лишив Зеленского поддержки.

Замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что Украину и Запад ждут неминуемо печальные последствия задуманного контрнаступления.