The Conversation: провал контрнаступления ВСУ резко изменит отношение Запада к Зеленскому
По её словам, если наступление ВСУ провалится, международная коалиция, которая поддерживала Киев оружием и помощью, «вполне может склониться к варианту урегулирования конфликта путём переговоров».
Верным способом поощрения «популистов-изоляционистов» США будет застопорившееся продвижение ВС Украины, добавила Рубьера.
«Хотя обе партии в США достаточно твёрдо поддерживают Киев, ситуация может измениться», — написала она.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты обеспечили Киев всем необходимым для проведения контрнаступления в предстоящие недели и месяцы.
Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в течение недели.
Замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что Украину и Запад ждут неминуемо печальные последствия задуманного контрнаступления.