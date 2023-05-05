The Conversation: провал контрнаступления ВСУ резко изменит отношение Запада к Зеленскому

Обозреватель The Conversation Клаудия Лоренцо Рубьера выразила мнение, что провал контрнаступления украинской армии поменяет настроения в Соединённых Штатах и других западных странах, лишив украинского лидера Владимира Зеленского поддержки.

По её словам, если наступление ВСУ провалится, международная коалиция, которая поддерживала Киев оружием и помощью, «вполне может склониться к варианту урегулирования конфликта путём переговоров».

Верным способом поощрения «популистов-изоляционистов» США будет застопорившееся продвижение ВС Украины, добавила Рубьера.

«Хотя обе партии в США достаточно твёрдо поддерживают Киев, ситуация может измениться», — написала она.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты обеспечили Киев всем необходимым для проведения контрнаступления в предстоящие недели и месяцы.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в течение недели.

Замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что Украину и Запад ждут неминуемо печальные последствия задуманного контрнаступления.