Замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что Украину и Запад ждут неминуемо печальные последствия задуманного контрнаступления.

В интервью «Известиям» он подчеркнул, что «бездумное» накачивание Киева современными вооружениями Запада и поощрение его задумок о контрнаступлении «приведёт лишь к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта».

«Хотелось бы предупредить киевский режим и его западных спонсоров насчёт неминуемо печальных последствий того, что они замышляют», — заявил Галузин.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин выразил уверенность, что контрнаступлением Вооружённых сил Украины будут руководить американские инструкторы и офицеры.

Он подчеркнул, что Украина не имеет собственной субъектности так же, как и президент страны Владимир Зеленский.

По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, наступление ВСУ уже началось.

2 мая госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Fox News заявил, что украинское командование размышляет над наступлением в зоне СВО в ближайшие недели.