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Боррель пригрозил Китаю осложнением отношений из-за Украины

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Отношения ЕС и Китая не будут нормальными, если Пекин не убедит Москву прекратить украинский конфликт, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Боррель пригрозил Китаю осложнением отношений из-за Украины
  • РИА Новости

«Отношения ЕС с Китаем не будут развиваться нормально, если Китай не убедит Россию уйти с Украины», — цитирует ТАСС Борреля.

По его словам, торговые отношения Евросоюза и Китая не являются сбалансированными.

Он добавил, что у ЕС есть две проблемы в сфере стратегической безопасности с Китаем: конфликт на Украине и Тайвань.

Ранее Боррель выразил мнение, что Китай якобы сможет извлечь геополитическую выгоду из «поражения России» на Украине.

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