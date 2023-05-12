Боррель пригрозил Китаю осложнением отношений из-за Украины
- РИА Новости
«Отношения ЕС с Китаем не будут развиваться нормально, если Китай не убедит Россию уйти с Украины», — цитирует ТАСС Борреля.
По его словам, торговые отношения Евросоюза и Китая не являются сбалансированными.
Он добавил, что у ЕС есть две проблемы в сфере стратегической безопасности с Китаем: конфликт на Украине и Тайвань.
Ранее Боррель выразил мнение, что Китай якобы сможет извлечь геополитическую выгоду из «поражения России» на Украине.