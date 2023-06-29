Смена ориентиров: в российском МИД ответили на сообщения СМИ о планах Франции поддержать вступление Украины в НАТО

Планы Парижа поддержать присоединение Киева к НАТО — свидетельство того, что Франция продолжает скатываться к радикальному меньшинству в альянсе, которое видит его стороной конфликта на Украине, заявили в МИД России. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия приведут к трагическим последствиям для безопасности в Европе и во всём мире. Ранее французские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что Елисейский дворец рассматривает вариант вступления Украины в НАТО как «полноценную гарантию безопасности». Вместе с тем, по словам политологов, радикализуя повестку, Франция оставляет себе пути для отхода, говоря о том, что присоединение Украины к НАТО будет возможно только после окончания конфликта. При этом, даже если Париж открыто поддержит Киев в этом вопросе, в альянсе не будут торопиться с официальным присоединением Украины, считают аналитики.

Планы властей Франции поддержать присоединение Украины к НАТО — лишь подтверждение того, что Париж сближается с теми членами альянса, которые видят его стороной украинского конфликта. Так в российском МИД прокомментировали агентству РИА Новости сообщение газеты Le Monde, что Елисейский дворец рассматривает вариант вступления Украины в НАТО как самостоятельную гарантию безопасности.

«Эта информация, если соответствует действительности, лишь станет ещё одним свидетельством того, что Париж продолжает скатываться к радикальному меньшинству в Североатлантическом блоке, которое пытается любым способом сделать НАТО стороной конфликта на Украине», — заявили в ведомстве.

По мнению МИД, подобные действия приведут к трагическим последствиям для безопасности не только в Европе, но и во всём мире. О том, насколько информация Le Monde соответствует действительности, можно будет судить по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдёт 11 и 12 июля, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

При этом Париж ошибочно полагает, что потенциальное принятие Украины в НАТО заставит РФ отказаться от своих целей и сменить позицию, отметили в министерстве.

«Дескать, такая перспектива заставит Россию прекратить «агрессию» и согласиться на мир на «украинских условиях». Здесь налицо явные проблемы с пониманием причинно-следственных связей нынешнего кризиса», — подчеркнули в МИД.

Вариант гарантий



Ранее газета Le Monde со ссылкой на осведомлённые источники в правительстве сообщила, что Париж намерен поддержать вступление Украины в НАТО.

«На недавнем совете по обороне, который прошёл 12 июня в Елисейском дворце, рассматривался вариант возможного вступления Украины (в НАТО. — RT). Теперь Париж считает такой вариант полноценной гарантией безопасности, потому что он может отбить у России желание продолжать войну или, если конфликт прекратится, предотвратить любые новые нападения», — утверждают французские журналисты.

Елисейский дворец

AFP

© Ludovic MARIN

По словам авторов Le Monde, таким образом власти Франции изменили свою позицию в вопросе евро-атлантической интеграции Украины, приблизившись к мнению Польши, стран Балтии и ряда государств Центральной Европы.

«Позиция Франции теперь гораздо ближе к той, что занимает Польша, а не Германия», — приводит газета слова дипломатического источника.

Напомним, заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке Владимир Зеленский подал в сентябре 2022 года. После этого киевский режим регулярно выступает с заявлениями о том, что ждёт «чёткого сигнала» о намерении НАТО принять Украину в блок. Так, в начале мая Зеленский заявил, что ожидает от июльского саммита НАТО в Вильнюсе большего, чем заявление об «открытых дверях».

При этом многие западные политики неоднократно заявляли, что вступление Украины в Североатлантический блок на данном этапе невозможно. Так, 1 июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил журналистам, что в НАТО существует консенсус, что на грядущем саммите вопрос о присоединении Украины к альянсу не будет входить в повестку.

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«Думаю, что по этому вопросу существует закрытый консенсус, поскольку страна, находящаяся в состоянии войны, не может быть принята в НАТО», — цитирует его ТАСС.

Вслед за главой венгерского МИД канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на данный момент вопрос стремления Украины в НАТО следует рассматривать трезво и на предстоящем саммите в Вильнюсе лучше сконцентрироваться на вопросах укрепления боевой силы Киева, а не на вступлении Украины в альянс.

Через несколько дней эстонский премьер Кая Каллас, выступая на международном форуме по безопасности в Сингапуре, также признала, что Украина не сможет присоединиться к альянсу, пока на её территории идёт конфликт, и в НАТО это понимают.

«Что касается Вильнюса (где пройдёт саммит НАТО. — RT), то мы, конечно, поддерживаем Украину на её пути к членству в НАТО. Все понимают, что это не может произойти, пока идёт война, но нам необходимы более чёткие формулировки, чем те, что были предложены в Бухаресте (на саммите блока в 2008 году. — RT)», — сказала глава эстонского кабмина.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг, находясь с визитом в Германии, сообщил 19 июня, что на предстоящем саммите блока планируется «подвести Украину ближе к альянсу» — создать Совет Украина — НАТО и обеспечить киевским властям многолетнюю программу военных поставок.

Один из сценариев

Обновлённая позиция Парижа по членству Украины в Североатлантическом блоке объясняется личными политическими амбициями президента Франции Эммануэля Макрона, считает политолог Александр Асафов.

«Макрон ищет любую тему для того, чтобы к ней прислониться и получить репутационные очки. Он ездил в Китай, пытался попасть на саммит БРИКС. Он пытается и здесь выразить яркую позицию», — отметил собеседник RT.

Штаб-квартира НАТО

Legion-Media

© Lehtikuva

При этом, даже если во время саммита Франция открыто заявит о намерении поддержать членство Украины в блоке, это никак не приблизит Киев к заветной цели, так как в альянсе есть противники его присоединения, добавил Асафов.

«Судя по текущей ситуации, не думаю, что будет принято какое-либо решение в пользу Украины по поводу присоединения к НАТО. Но говорить об этом, безусловно, будут, яркие позиции выражать будут. Макрон таким образом демонстрирует приверженность ценностям НАТО, как он их понимает, чтобы поучаствовать в увеличении обороноспособности стран блока новыми поставками вооружения», — считает политолог.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT отметил, что позиция стран Запада, и Франции в частности, по украинскому конфликту радикализуется.

«Позиция Запада по украинскому конфликту всё время меняется в сторону ожесточения. Макрон считает, что Россия не сможет занять всю территорию Украины и создать проблемы для Запада. Он меняет позицию по членству Киева в НАТО, потому что считает, что ничем не рискует, и потому радикализует ситуацию. Но одновременно оставляет себе пути для отхода, подтверждая слова других европейских лидеров о возможности вступления Украины в альянс только после окончания конфликта на её территории», — пояснил эксперт.

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При этом страны НАТО сейчас фактически участвуют в конфликте на стороне Украины, так что на деле вопрос её принятия в блок является лишь формальностью, добавил Брутер.

«Запад уже давным-давно освоил Украину, и её вступление в НАТО — на данный момент некая формальность. Этот процесс обязательно будет осуществлён, когда коллективный Запад сочтёт, что это для него безопасно», — пояснил политолог.

В случае принятия Украины в свой состав НАТО будет обязано защищать её в соответствии с Пятой статьёй Североатлантического договора, чего они сейчас делать не хотят, отметил Брутер.

«Когда конфликт будет завершён, тогда, безусловно, Украина в том или ином виде будет инкорпорирована в НАТО. Необязательно сразу и полностью, но будут установлены такие отношения, которые исключат возможность отсутствия поддержки Киева со стороны Запада. То есть Запад де-юре будет отвечать за безопасность Украины вне зависимости от того, каким образом это будет оформлено на бумаге», — сказал собеседник RT.

Однако на данный момент, несмотря на требования Киева, однозначного решения по этому вопросу озвучено не будет, считает Владимир Брутер.

«В нынешних условиях это нереально, потому что даже Соединённые Штаты пока против. Украине обязательно предложат какое-то углублённое сотрудничество и, возможно, примут заявление, в котором будет обещано, к примеру, что НАТО рассмотрит ускоренную процедуру приёма Украины в альянс, но после окончания конфликта. Это один из сценариев — необязательно, что это будет именно так, но это вполне возможный вариант. А что касается нынешней ситуации, то Франция предлагает не принять Украину в НАТО — Франция предлагает большую определённость по факту принятия Украины в НАТО. А это не совсем одно и то же», — заключил эксперт.