«В угоду безопасности НАТО»: Швейцария присоединится к европейской системе ПРО и ПВО ESSI

Швейцария намерена присоединиться к европейской системе противовоздушной и противоракетной обороны European Sky Shield Initiative (ESSI). Об этом сообщили в Министерстве обороны страны. ESSI была создана ФРГ в 2022 году с целью укрепления ПВО стран Европы. В рамках инициированного Берлином оборонного проекта планируется объединить различные системы ПВО. При этом такие страны, как Франция и Польша, отказались от участия в ней. Военные эксперты отмечают, что на деле участники ESSI попадут в зависимость от немецких или американских концернов, производящих системы ПВО.

Швейцария присоединится к европейской системе противовоздушной и противоракетной обороны European Sky Shield Initiative («Европейский небесный щит», или ESSI. — RT). Об этом заявили в Министерстве обороны, защиты населения и спорта страны.

«Швейцария хочет присоединиться к инициативе «Европейский небесный щит», и в Берне запланировано подписание (соответствующей. — RT) декларации о намерениях», — приводит заявление министерства Reuters.

Глава швейцарского военного ведомства Виола Амхерд проведёт 6—7 июля в Берне встречу со своими коллегами из Австрии и Германии, на которой запланировано подписание меморандума об участии в ESSI.

Европейское небо

European Sky Shield Initiative была создана Германией в 2022 году для укрепления европейской противовоздушной обороны на фоне спецоперации РФ на Украине.

Заявленная цель — сократить расходы стран за счёт координации закупок систем противовоздушной и противоракетной обороны, таких как ракетная система Patriot. Также ESSI призвана обеспечить сотрудничество между её участниками в области обучения, технического обслуживания и логистики.

ЗРК Patriot

globallookpress.com

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По данным НАТО, к участию в ESSI на данный момент присоединились 15 стран — членов альянса, а также недавно вступившая в него Финляндия и приглашённая Швеция.

Кроме Швейцарии, о своём намерении принять участие в работе ESSI заявила и Австрия, также имеющая статус нейтральной страны. Канцлер Карл Нехаммер заявил, что из-за спецоперации РФ на Украине уровень угрозы якобы «значительно возрос».

«В связи с этим Австрия присоединится к европейской инициативе по противовоздушной обороне «Небесный щит», — заявил Нехаммер.

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При этом австрийский канцлер подчеркнул, что ESSI якобы не является инициативой НАТО, а лишь «сотрудничеством ряда государств», присоединение к этому соглашению не является шагом по вступлению в альянс. По его словам, «объединение и совместное использование» военного потенциала означает сохранение нейтралитета Австрии.

Стоит отметить, что власти Австрии и Швейцарии подверглись критике внутри своих стран за присоединение к ESSI, так как это подрывает их нейтральный статус.

Несколько стран НАТО и ЕС отказались присоединяться к ESSI. Так, Франция решила не становиться участником соглашения после того, как Германия заявила, что в рамках ESSI предпочтение будет отдаваться немецким ракетам средней дальности IRIS-T, американским ракетам большой дальности Patriot и сверхдальним израильским Arrow 3. Первоначально предполагалось, что каждая из стран будет сама решать, какие системы ей закупать, что должно было простимулировать инвестиции в местные компании по производству оборонительных систем.

В свою очередь, Польша заявила, что не намерена принимать участие в European Sky Shield Initiative, поскольку это негативно бы повлияло на обороноспособность страны. Об этом заявил представитель польского Министерства национальной обороны полковник Михал Марчиняк.

Марчиняк пояснил, что ESSI организована без согласования с НАТО, а ПВО Польши намного эффективнее и сильнее тех, которые имеются в распоряжении участвующих в инициативе стран.

Навязчивая идея

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что присоединение к оборонному проекту со странами НАТО будет означать, что Швейцария постепенно отказывается от своего статуса нейтральной страны.

«Долгое время Швейцария была той страной, которая не вступала ни в какие союзы, блоки или единые системы обороны. И этот нейтральный статус сохранял её от множества конфликтов, но если она войдёт в состав единой системы противовоздушной и противоракетной обороны, то в случае гипотетического конфликта объекты или комплексы, которые будут стоять на территории Швейцарии и участвовать в единой системе ПВО-ПРО, станут военными целями», — подчеркнул эксперт.

ЗРК IRIS-T

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Алексей Леонков напомнил, что в годы холодной войны в Европе существовала эшелонированная система противовоздушной обороны НАТО, однако со временем из-за сокращения военных расходов она перестала обновляться. Её актуализация началась в 2014 году под предлогом защиты от российской агрессии, отметил эксперт.

«Нет сомнений, что новая единая система будет зависеть от США и опираться на системы Patriot. Это означает, что в угоду безопасности НАТО страны — участницы инициативы приносят в жертву свою национальную безопасность. То есть суверенитет они фактически отдают под управление других стран, которые как раз и будут поставщиками противоракетной и противовоздушной обороны. Такой страной как раз будут США, потому что среди всех разработок, которые ведутся в области ПРО и ПВО, американские считаются лучшими, несмотря на то что в зоне спецоперации они показали себя не лучшим образом», — отметил эксперт.

Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с RT отметил, что в Европе призывали создать единую систему ПВО уже долгое время, ещё до начала событий на Украине.

«Идея создания европейской ПВО-ПРО вынашивается давно. Впервые заговорили об этом, может быть, после того, как в России появились гиперзвуковое оружие и ракеты «Кинжал». Естественно, эта идея оказалась интересна целому ряду крупных западноевропейских оборонных концернов, которые увидели возможность заработать на этом. Но если мы исходим из возможностей Евросоюза (с точки зрения даже технологической), то, конечно, на сегодня незначительное количество стран способно участвовать в создании единой системы ПВО из-за сложности и дороговизны такого проекта», — отметил эксперт.

Неслучайно одной из главных задач European Sky Shield Initiative должен был стать поиск экономичных решений, однако в итоге всё сошлось на покупке немецких и американских ракет, отметил Юрий Кнутов. Это уже спровоцировало разногласия с Францией, которая отказалась присоединяться к соглашению на таких условия, напомнил военный эксперт.

«Между Францией и Германией идёт серьёзная конкуренция в сфере производства систем противовоздушной и противоракетной обороны. У Франции основное направление в этой сфере — это зенитные ракеты средней и малой дальности, тогда как у Германии это свои собственные системы средней дальности IRIS-T. Но учитывая, что Германия на сегодняшний день занимает второе место в поставках оружия на Украину, её влияние в Евросоюзе в целом намного шире, чем влияние Франции», — пояснил он.

Европейские страны тратят крупные средства на оказание военной помощи Украине, что скажется на их возможности создать такую систему, добавил Юрий Кнутов.