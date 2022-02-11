«Проводят независимую политику»: посол РФ в Берне — о нейтральном статусе Швейцарии и антироссийских санкциях

В условиях роста напряжённости в отношениях России и Запада Швейцарии удаётся сохранять свой нейтралитет. Об этом в интервью RT заявил посол РФ в Берне Сергей Гармонин. Он напомнил, что Швейцария не участвовала в нескольких скоординированных акциях по высылке российских дипломатов западными странами. Дипломат также рассказал о борьбе с фейковыми новостями в швейцарской прессе, объяснил, почему Берн всё-таки поддержал санкции в отношении Москвы, и высказался о роли ОБСЕ в урегулировании кризиса на Украине.

— В начале этого года в Швейцарии прошёл настоящий переговорный марафон с участием РФ. Скажите, пожалуйста, когда нам ждать следующего саммита Россия — США?

— Не только в начале этого года был марафон. Он начался с прошлого года. 16 июня 2021 года, как вы помните, прошёл саммит Россия — США, в ходе которого встречались главы двух государств. На полях саммита прошли также встречи нашего президента Владимира Владимировича Путина и Джо Байдена с президентом Швейцарии. Затем последовало две встречи на уровне замминистра иностранных дел России и замгоссекретаря США по стратегическому диалогу в Женеве.

В январе этого года в Женеве прошла встреча нашего министра иностранных дел и госсекретаря США. Так что, действительно, довольно оживлённый диалог ведётся на женевской площадке. Но говорить о какой-либо новой встрече в верхах, на мой взгляд, пока преждевременно.

Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин

© MFA Russia/via Globallookpress.com

— Мы видим, что в Европе сейчас очень напряжённая обстановка. Участились нападки на политическом уровне в адрес России. Западные СМИ тоже перешли к достаточно агрессивной риторике. Насколько просто в этой ситуации Швейцарии сохранять свой нейтральный статус?

— Об этом, наверное, надо спрашивать самих швейцарцев. Что же касается нашего мнения, то мы рассчитываем, что Конфедерация будет придерживаться нейтралитета. Вечный нейтралитет официально закреплён в конституции Швейцарии по итогам Венского конгресса 1815 года. При содействии России этот принцип вошёл в Конституцию Швейцарии.

Швейцария является добрым независимым брокером во многих международных конфликтных ситуациях. Известно, что она представляет наши интересы в Грузии, а грузинские — в Москве. Есть швейцарское посредничество и в ряде других конфликтных ситуаций. Под этим фирменным знаком швейцарского нейтралитета Швейцария пойдёт, очевидно, на июньские выборы в ООН, где она претендует на место непостоянного члена Совбеза на 2023—2024 годы.

— Но, несмотря на этот особый статус, Швейцария всё равно присоединилась к антироссийским санкциям. Нейтралитет получается очень избирательный, вам не кажется?

— Берн позиционирует свои санкции под специфическим соусом. Якобы это недопущение обхода санкционного режима с территории Швейцарии. Хотя вполне понятно, что это от лукавого. Со своей стороны, мы объясняем нашим швейцарским партнёрам, что с точки зрения международного права санкции вводятся только решением Совета Безопасности ООН, а не решением ЕС, который пошёл… на поводу у своего русофобского меньшинства. Но, как не раз говорили и наш министр (иностранных дел. — RT), и наш президент, мы санкции не вводили и просить кого-либо о снятии санкций мы не намерены.

Посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин о санкциях в отношении России

— Если говорить о российско-швейцарских отношениях, как бы вы охарактеризовали Берн? Это наш союзник, оппонент или наш деловой партнёр в Европе?

— Я бы охарактеризовал Швейцарию как доброго и надёжного партнёра. Если взять статистику за последние годы, то сколько стран, которые считались дружественными нам, высылали российских дипломатов? Практически все бывшие социалистические страны, так называемое соцсодружество, Чехия, Польша, не говоря уже о прибалтах, неоднократно высылали наших дипломатов под надуманными предлогами.

К счастью, Швейцария не поддавалась на известное давление со стороны многих западных стран и в деле Скрипаля, и в ряде других случаев не шла на откровенные антироссийские демарши. Я не раз говорил нашим швейцарским друзьям, партнёрам, что Швейцарии пока удаётся проводить самостоятельную, независимую внешнюю политику, несмотря на сильное давление со стороны хорошо известных сил.

— Мы видим, что Швейцария разделяет российскую точку зрения о том, что ОБСЕ должна играть более активную роль в урегулировании украинского конфликта. Насколько Швейцария может воздействовать на европейские круги, на европейский истеблишмент, чтобы ОБСЕ активизировалась на этом фронте?

— Мне кажется, в отношении ОБСЕ у наших швейцарских партнёров и друзей имеется несколько завышенное ожидание и определённый романтизм. События последнего времени показывают, что с трибуны ОБСЕ всё реже звучат, скажем так, объективные оценки событий на Украине, необходимости соблюдения Минских соглашений.

Приход на пост председательствующего в ОБСЕ министра иностранных дел Польши, который в ближайшее время… должен посетить Украину, но не планирует посетить ни Донецк, ни Луганск, в то время когда Польша наряду с другими странами — членами НАТО во главе с США насыщает, буквально наполняет Украину смертоносным оружием, это может говорить о том, что содействие одному из участников конфликта на Украине и игнорирование интересов другого вряд ли может привести к скорейшему урегулированию этого действительно острого конфликта, внутреннего конфликта на Украине.

Посол РФ Сергей Гармонин о роли ОБСЕ в урегулировании кризиса на Украине

— Вы, наверняка, видели, какому давлению подвергается телеканал RT DE в Германии. Блокируются банковские счета, блокируется вещание. А как RT DE рассматривают в Швейцарии и в Австрии? Пользуется ли это СМИ уважением или тоже скепсис присутствует?

— Я могу сказать, что последние события, связанные и с RT DE и с закрытием корпункта Deutsche Welle в России, отражались на страницах местных газет. И в NZZ, Neue Zürcher Zeitung, и в ряде других изданий. И о реакции на это мы можем судить только по публикациям в интернете.

Мне даже помощники сделали специальную подборку с комментариями швейцарских пользователей относительно этих последних событий. Вот некий Андреас Аррегар пишет, я цитирую: «Германия в очередной раз поставила себя в беспрецедентно неловкое положение. Сначала она запретила RT Deutsche, репортажи и вещание, а потом расстроилась, когда против государственной компании Deutsche Welle, которая оплачивается, контролируется немецким государством, вводятся санкции. Вопрос решается очень просто: Германия сняла бы свой произвольный запрет на RT Deutsche, а затем были бы сняты и российские санкции. Но правительство ФРГ не пойдёт на компромисс. Телекомпания RT Deutsche, на которую Германия не может повлиять, своими репортажами с критикой правительства всегда была занозой в боку у элит в Берлине».

Здание посольства РФ в Берне

© Wikimedia

И тут целая подборка таких высказываний швейцарской аудитории. Патрик Бахман пишет: «Это справедливо. Германия гордится тем, что является образцом демократии… Но другие мнения отвергаются в стиле диктатуры. Что посеешь, то и пожнёшь». Это к последним событиям, связанным с закрытием RT DE и Deutsche Welle в России.

— Приятно слышать, что сохраняется прагматичный настрой у Швейцарии.

— Мнения разделились. Но это та часть, которая реалистично оценивает последние события в сфере вещания.

— Германия блокирует вещание, получается, на весь немецкоязычный регион — Австрию, Германию и Швейцарию. И таким образом фактически борется за свою монополию на немецкий язык. Это не вызывает раздражения в Швейцарии?

— К счастью, сегодня мы решили проверить, и мои помощники сегодня мне показали, что вещание RT по интернету здесь не заблокировано, никаких препятствий для этого нет, и можно получать информацию от RT DE на каналах.

— Как развиваются экономические отношения между Швейцарией и Россией, учитывая, что сейчас непростые времена, много говорят о санкциях?

— У нас в ноябре прошлого года состоялось 21-е заседание российско-швейцарской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В ходе работы этой комиссии было констатировано, что постепенно наши торгово-экономические отношения выходят на уровень до пандемии. Поэтому, хотя пандемия и нанесла, конечно, ущерб торговле не только с Россией, но и со многими другими странами, но мы находимся сейчас на подъёме в двусторонних торгово-экономических отношениях.

— А насколько вообще российский рынок важен для швейцарцев? Насколько активно они инвестируют в нашу экономику?

— В России работают порядка 250 швейцарских фирм. Крупных здесь очень мало. Вы знаете, что более 90% — это мелкие и средние предприятия в Швейцарии. Но крупные фирмы из Швейцарии также имеют свои представительства и работают в России. Это Novartis и некоторые другие.

Берн

Legion-Media

Пять представителей крупнейших корпораций Швейцарии входят в состав Совета по иностранным инвестициям при премьер-министре Российской Федерации. В России порядка $14,7 млрд швейцарских инвестиций, а наших инвестиций в Швейцарии чуть больше — порядка $22 млрд.

— Мы видим, что политические элиты Европы скептически настроены последнее время по отношению к России. А как рядовые граждане Швейцарии воспринимают образ России?

— Швейцарцы традиционно терпимы как с религиозной точки зрения, так и с языковой точки зрения. И образ России не вызывает у них такой же реакции, как в некоторых других странах, где промывка мозгов осуществляется достаточно эффективно западными средствами информации...

Хотя в последнее время мы всё больше и больше встречаем на страницах швейцарской прессы откровенно фейковых, лживых статей, которые идут в русле мейнстрима западной пропаганды. Когда особенно оголтелые фейковые новости публикуются в прессе, нам приходится давать им отпор. Мы направляем в редакции этих газет свои пресс-релизы, публикуем и на сайтах посольства, и в Twitter, и в других источниках своё мнение по тем или иным событиям и статьям.

— Раз конкуренты так работают, то, я надеюсь, в Швейцарии будет спрос на информацию от RT DE.

— Она, действительно, востребована. Потому что это всегда вредит, когда зритель, слушатель имеет сугубо одностороннюю информацию и не может сам сделать выводы на основе сравнения информации из различных источников. Это, конечно, обедняет возможности объективного восприятия действительности.