«Новая эпоха в развитии международных отношений»: как Венский конгресс изменил Европу

205 лет назад завершился Венский конгресс, на долгие годы определивший систему международных отношений и границы в Европе. По словам экспертов, он существенно изменил территорию европейских государств и их колоний, подвёл черту под эпохой Наполеоновских войн, а также стал важной вехой в развитии мировой дипломатии. С него начались активные попытки найти баланс сил, способный гарантировать устойчивый мир между ведущими игроками на международной политической арене.

9 июня 1815 года был подписан Заключительный акт Венского конгресса. Данный документ изменял границы многих государств и способствовал установлению новой системы международных отношений, благодаря которой Европа несколько десятилетий прожила без больших войн. Важнейшую роль в этом процессе сыграла Российская империя.

Предпосылки для проведения конгресса

В конце XVIII века складывавшаяся столетиями европейская система международных отношений начала стремительно рушиться. В 1789 году во Франции произошла революция, сопровождавшаяся масштабными социальными потрясениями и вылившаяся в войны с европейскими странами, которые поддержали роялистов. На фоне этих событий стремительную карьеру сделал Наполеон Бонапарт, прошедший путь от пламенного сторонника революции до человека, который лично покончил с ней в 1799 году, установив режим Временного консульства. В 1804 году Наполеон стал императором Франции.

Проведя ряд успешных войн, Бонапарт прямо или косвенно подчинил себе большую часть стран континентальной Европы. Однако вторжение в Россию оказалось для него фатальным. Французский император понёс несколько жестоких поражений и потерял практически все свои войска.

По возвращении во Францию Бонапарт набрал новую армию, но военная удача отвернулась от него. Силы Антинаполеоновской коалиции, ведущую роль в деятельности которой играли Россия, Австрия, Пруссия и Великобритания, разгромили французов 16—19 октября 1813 года в Битве народов под Лейпцигом, а 31 марта 1814 года — вступили в Париж. Бонапарт отрёкся от трона и получил во владение от своих победителей остров Эльба в Средиземном море.

За время Наполеоновских войн границы европейских государств были существенно изменены, а их главами стали родственники и представители ближайшего окружения Бонапарта. После разгрома Франции встал вопрос послевоенного устройства Европы. Причём цели у лидеров четырёх держав, сыгравших ключевую роль в победе над Наполеоном, были разными.

Как писал французский историк Антонен Дебидур, Англия, получившая новые обширные колонии, желала расширить своё морское и торговое превосходство, сдерживая при этом Францию и Россию. Поэтому Лондон был готов пойти на умеренное усиление Австрии и Пруссии, сохраняя при этом разобщёнными Германию и Италию. Австрия и Пруссия, в свою очередь, хотели максимально расширить свои территории и оспаривали друг у друга лидерство среди германских государств.

Российский император Александр I, по словам Дебидура, просил о единственной награде — объединить в одно государство с конституционным образом правления Польшу.

«Александр мечтал о единой Польше, объединённой с Россией личной унией, однако этим планам не суждено было воплотиться в жизнь. Пруссия уже задумывалась о расширении своего жизненного пространства, а Австрия вообще присоединяла всё, до чего могла дотянуться. Так что Россия в польском вопросе натолкнулась на претензии со стороны соседей», — рассказал в беседе с RT преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадим Трухачёв.

Главной же целью Александра I, по мнению историков, было создание системы равновесия, способной гарантировать Европе мир, стабильность и процветание на долгие годы.

«Несмотря на то, что Россия была победительницей, и её голос фактически имел на тот момент первое значение в Европе, Александр I пошёл на то, чтобы на переговорах оказаться равным среди равных», — заявил в интервью RT доктор исторических наук, профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.

Венский конгресс

Площадкой для обсуждения послевоенного устройства Европы стал Венский конгресс, начавшийся 18 сентября 1814 года. Столица Австрии являлась, по словам историков, геополитическим центром Европы и одним из наиболее комфортных в бытовом плане городов континента. Инфраструктура Вены позволяла разместить и прибывших на переговоры европейских лидеров, и их свиты.

Ключевыми вопросами для обсуждения на конгрессе сразу стало международно-правовое оформление нового соотношения сил между европейскими державами, восстановление дореволюционных порядков в Европе, изменение границ, создание системы, способной сдерживать революции и не допустить реставрации режима Бонапарта.

Для участия в конгрессе прибыли 216 официальных представителей европейских государств: императоры, короли, принцы, князья и министры. Однако ключевую роль в переговорах играли представители четырёх держав: России, Великобритании, Австрии и Пруссии. Позже руководитель французской делегации Шарль Морис де Талейран смог добиться преобразования этой неформальной «четверки» в «пятёрку». Хотя Франция и проиграла войну, её мнение во многих вопросах по итогам конгресса было учтено.

Процедурно конгресс был организован как серия консультаций и переговоров между представителями отдельных государств. Вместе они собрались всего один раз — для подписания заключительного документа.

Конгресс стал крупным событием не только в политической, но и в культурной жизни Европы. Мероприятие сопровождалось масштабной программой увеселений: балами и концертами. С подачи австрийского дипломата Шарля-Жозефа де Линя неофициально его стали называть «танцующим конгрессом».

Во время венских балов 1814—1815 годов вальс был признан светским танцем. А исполнение на одном из торжественных раутов конгресса Седьмой симфонии «Победа Веллингтона» и кантаты «Торжественный момент» Людвига ван Бетховена стало одним из величайших триумфов в жизни композитора. Его произведения одновременно слушали несколько тысяч самых влиятельных людей Европы.

Острые противоречия по ряду вопросов время от времени ставили конгресс под угрозу срыва. Наиболее жаркие дискуссии развернулись вокруг будущего Польши и Саксонии. В начале 1815 года Британия, Австрия и Франция создали тайный союз, направленный против России и Пруссии. Это в свою очередь заставило сблизить свои позиции Санкт-Петербург и Берлин. При этом, по словам Дебидура, российская сторона ради достижения компромиссов вынуждена была согласиться на присоединение части польских территорий к Австрии и Пруссии.

В целом лидеры крупнейших держав понимали важность переговоров в Вене и не прервали их даже после того, как Бонапарт 26 февраля 1815 года бежал с Эльбы, поднял французские войска и попытался вернуть себе всю полноту власти. На фоне военных действий продолжались интенсивные консультации и выработка итоговых решений конгресса.

Итоги конгресса

9 июня 1815 года был подписан заключительный Генеральный акт Венского конгресса, состоявший из 121 статьи и 17 приложений.

Герцогство Варшавское было передано России, но не полностью. Торн (современный Торунь) и Познань отошли Пруссии, Краков был превращён в республику, а Восточная Галиция и прилегающие к ней районы стали частью Австрии.

Хотя, по словам экспертов, оказавшаяся под властью российских императоров часть Польши получила в дальнейшем собственное правительство, парламент, конституцию, армию, валютную систему и серьёзную экономическую поддержку, а её население быстро росло, историки расценивают союз с Польшей как неудачное решение для российской правящей династии, породившее ряд конфликтов.

По мнению Вадима Трухачёва, Екатерина II, стремившаяся присоединять в первую очередь земли с восточнославянским населением, поступала мудрее.

«Вместо реализации мечты Александра I об успешной личной унии Россия получила польские восстания. Эти территории так до конца в состав России интегрированы и не были», — отметил эксперт.

Франция была лишена всех завоёванных Наполеоном территорий. Швейцария расширила территорию и получила признание своего нейтралитета от участников конгресса. В Италии восстанавливалось Сардинское королевство. Значительная часть Апеннинского полуострова отошла Австрии. Пруссия получила помимо западной Польши часть Саксонии и Вестфалии, а также — Рейнские провинции. Голландия и Бельгия были объединены в Нидерландское королевство. Великобритания узаконила захват у Франции и Голландии зависимых территорий в Средиземноморье, Африке, Азии и Америке.

В центральной Европе был создан Германский союз, ведущую роль в котором несколько десятилетий играла Австрия. Кроме того, участники конгресса запрещали работорговлю и вводили единое положение о дипломатических агентах, определившее развитие органов консульской и дипломатической службы во всём мире.

Свои подписи под документом сразу поставили представители России, Великобритании, Франции, Австрии, Пруссии и Швейцарии. До 1820 года к ним присоединились ещё 35 государств.

Венская система международных отношений действовала в полном объёме и помогала избегать острых противоречий в Европе вплоть до начала в 1853 году Крымской войны. А некоторые положения заключительного акта сохраняют свою актуальность и по сей день.

По словам доцента МГИМО Кирилла Коктыша, до Венского конгресса в международных отношениях царил принцип политического реализма, когда победитель просто получал всё, что считал нужным, за счёт проигравшего. В ходе же Венского конгресса «начала создаваться новая политическая реальность» — идеалистическая, предполагавшая стремление к тому, чтобы проигравших не было. События 1814—1815 годов, по его мнению, стали важной вехой в становлении дипломатической службы, как особого вида деятельности.

«С Венского конгресса началась новая эпоха в развитии международных отношений, стала воплощаться в жизнь теория равновесия сил, послужившая основой для идей политического баланса. Вышло на новый уровень взаимодействие государств с целью недопущения войн и установления прочного стабильного мира», — резюмировал Владимир Винокуров.