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Боррель предложил создать в ЕС особый механизм поставок оружия Украине на €5 млрд в год

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил создать специальный механизм поставок оружия Украине на сумму €5 млрд ежегодно до 2027 года.
Боррель предложил создать в ЕС особый механизм поставок оружия Украине на €5 млрд в год
  • AP
  • © Roman Chop

«Мы предложили создать специальную линию, посвящённую военной помощи Украине: €5 млрд в год на ближайшие четыре года. Это в рамках того же инструмента, Европейского фонда мира, но теперь это будет специальная линия», — сказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе; его цитирует ТАСС.

Ранее издание Politico писало, что Евросоюз планирует создать фонд для пополнения военных запасов Украины в течение четырёх лет на €20 млрд.

Жозеп Боррель при этом пообещал обсудить в ЕС расширение ресурсов Европейского фонда мира для наращивания поставок оружия на Украину. 

Он также предложил расширить программу подготовки ВСУ и выделить миллиарды на поставку вооружений и техники Киеву.

Венгрия, в свою очередь, выступает против дополнительного финансирования ЕС поставок вооружений Украине.

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