Боррель предложил создать в ЕС особый механизм поставок оружия Украине на €5 млрд в год
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«Мы предложили создать специальную линию, посвящённую военной помощи Украине: €5 млрд в год на ближайшие четыре года. Это в рамках того же инструмента, Европейского фонда мира, но теперь это будет специальная линия», — сказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе; его цитирует ТАСС.
Ранее издание Politico писало, что Евросоюз планирует создать фонд для пополнения военных запасов Украины в течение четырёх лет на €20 млрд.
Жозеп Боррель при этом пообещал обсудить в ЕС расширение ресурсов Европейского фонда мира для наращивания поставок оружия на Украину.
Он также предложил расширить программу подготовки ВСУ и выделить миллиарды на поставку вооружений и техники Киеву.
Венгрия, в свою очередь, выступает против дополнительного финансирования ЕС поставок вооружений Украине.