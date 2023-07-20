«Это вопрос жизни и смерти»: австралийский наёмник рассказал о проблемах в командной системе ВСУ

Наёмник из Австралии заявил, что из-за некомпетентности некоторых командиров ВСУ на поле боя гибнет множество украинцев и иностранных бойцов. Кроме того, по его словам, многие бойцы иностранного легиона на Украине не получают обещанных им выплат и, если обозначенные проблемы не будут решены, могут покинуть зону конфликта. Аналитики считают, что подобные свидетельства позволяют получить представление о реальной ситуации в украинской армии на фоне широко разрекламированного Киевом контрнаступления.

Из-за недостаточной компетентности некоторых командиров ВСУ на поле боя гибнет много украинских солдат и иностранных наёмников. Об этом в беседе с австралийской радиостанцией ABC News рассказал один из граждан страны, принимающий участие в конфликте на стороне киевского режима.

«Там попросту мясорубка. У меня погибли и продолжают гибнуть товарищи. Это вопрос жизни и смерти, и его необходимо решить — безотлагательно. Я видел здесь такие вещи, которые с военной точки зрения находятся за гранью приемлемого и, увы, вредят Украине», — рассказал наёмник.

По его словам, чтобы иностранцы не покидали ряды ВСУ на фоне подобной ситуации, им угрожают тюрьмой за возможные попытки уехать с Украины.

Австралиец также утверждает, что он и другие наёмники предлагали различные способы разрешения возникших проблем, однако все эти инициативы были проигнорированы. Кроме того, он пожаловался, что некоторым бойцам вообще не заплатили за службу.

Наёмник также предоставил ABC News запись одного из разговоров со своим украинским командиром, которому он сообщил, что иностранцы могут покинуть подразделение из-за системных проблем и, как следствие, невозможности выполнять даже самые простые задачи.

«Мы вполне можем сказать: «Мы уходим» — просто заберём наших ребят и отправимся куда-нибудь ещё, и не будет у вас этих сил. И до вышестоящих вам нужно донести: мы все уже собираемся уйти, так и будет», — констатировал австралиец.

Растущие потери

Минобороны РФ ранее сообщило, что с начала военной операции на Украину только официально прибыли более 11 тыс. наёмников из 84 стран.

«Всего с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину официально прибыли 11 675 иностранных наёмников из 84 государств. Наибольшее количество наёмников приехало на Украину в марте — апреле 2022 года, однако после первых понесённых потерь динамика их прибытия резко сократилась», — заявили в ведомстве.

Шеврон наёмника из интернационального легиона территориальной обороны Украины

AFP

© Sergei SUPINSKY

Отмечается, что самые многочисленные группы прибыли из Польши (более 2,6 тыс. человек), США и Канады (более 900 человек), Грузии (свыше 800 человек), Великобритании и Румынии (по 700 и более человек), Хорватии (более 300 человек), а также из Франции и из подконтрольной Турции части Сирии (по 200 и более человек).

В Минобороны РФ также сообщили, что по состоянию на 30 июня достоверно подтверждено уничтожение в ходе боевых действий 4845 иностранных наёмников преимущественно из США, Канады и европейских стран.

«Ещё 4801 иностранный боевик сбежал с территории Украины, разобравшись с отношением к ним со стороны киевского режима. Сегодня в рядах ВСУ продолжают действовать 2029 наёмников», — отметили в министерстве.

Потери среди иностранцев в рядах ВСУ растут на фоне общих потерь сил киевского режима, которые, в свою очередь, увеличиваются из-за наступления на позиции ВС РФ в зоне спецоперации, указывают аналитики.

Так, министр обороны России Сергей Шойгу 11 июля заявил, что украинские вооружённые силы с 4 июня в рамках так называемого контрнаступления потеряли более 26 тыс. военных и 3 тыс. единиц военной техники. Глава ведомства уточнил, что уничтожено 1244 танка и других боевых бронированных машин, в их числе 17 немецких танков Leopard, пять французских колёсных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley.

Позднее президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин», что контрнаступление Украины не имеет успеха.

«Все попытки противника прорвать нашу оборону (а это задача в том числе и с использованием стратегических резервов) — они не увенчались успехом за всё время наступления. Противник успеха не имеет!» — констатировал глава государства.

По его словам, российские военные проявляют героизм в ходе СВО.

«Войска наши ведут себя героически. На некоторых участках и в наступление сами переходят неожиданно для противника, забирают наиболее выгодные позиции, высотки и так далее», — пояснил Путин.

«Обычная судьба наёмника»

Служба иностранных наёмников в ВСУ выстраивается по единому сценарию, в котором «солдаты удачи» в конце концов разочаровываются как в методах ведения боевых действий украинской стороной, так и в киевском режиме и в итоге покидают страну, указывают эксперты.

«Это обычная судьба наёмника. Обещанных денег не платят, кроме того, иностранцы чаще всего попадают в ситуацию, когда им рисуют нечто вроде сафари, но в результате их накрывает артогнём, и если они выживают, то обвиняют во всём своих нанимателей», — отметил в разговоре с RT военный политолог Иван Коновалов.

Наёмники из интернационального легиона ВСУ

AP

© Michal Dyjuk

По его словам, есть уже целый ряд свидетельств реального отношения командиров ВСУ к иностранным бойцам.

«Наёмников оставляли на передовой или давали им задания, толком не объяснив, кто слева, кто справа, не выстроив всю цепь взаимодействия. С другой стороны, в ВСУ не жалеют и своих. Устраивают «мясные штурмы», бросая туда людей, которые за две недели подготовки три раза стреляли, в том числе иностранный контингент», — пояснил военный политолог.

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С помощью подобных свидетельств выстраивается общая картина так называемого контрнаступления ВСУ, которое в течение нескольких месяцев анонсировали украинские и западные политики, отмечает Коновалов.

«Украинское наступление забуксовало. Очевидно, что оно выдыхается. Чтобы это понял Запад, который постоянно толкает Киев в спину, потребуется ещё некоторое время. Но огромные потери военной техники и личного состава восполнять особо нечем», — подчеркнул эксперт.

Военный обозреватель Александр Хроленко, в свою очередь, отмечает, что, несмотря на стремление Киева в НАТО, украинская армия значительно отличается от вооружённых сил США, Великобритании и государств Западной Европы.

«Отсутствие профессионализма и компетентности в ВСУ компенсируется высокими потерями личного состава. Разумеется, западные военнослужащие, имеющие опыт службы в своих армиях, находят это неприемлемым, но поскольку они прибыли сюда воевать за деньги, то выбирать им особо не приходится», — подчеркнул эксперт.

С его точки зрения, откровения иностранных специалистов относительно ситуации на фронте говорят о падении уровня подготовки украинских подразделений.

«Наиболее мотивированные и подготовленные военнослужащие были уничтожены за первый год боевых действий, а постепенно набираемые и проходящие подготовку где-то за рубежом резервисты уже не являют собой образец служения воинскому долгу и специальной подготовки. У этих людей нет мотивации, они не хотят умирать неизвестно за какие интересы Соединённых Штатов», — считает Хроленко.

Всё это приводит к нарушению цепи командования и взаимодействия между различными подразделениями и военнослужащими, пояснил обозреватель.

«Это непосредственно связано с организацией украинской армии в принципе. Наступление, как более сложный элемент военных действий, вскрывает эти недостатки, и более ярко проявляется неготовность войск. Причём наступлением в прямом смысле этого слова я бы действия украинских войск не назвал, потому что, по сути, они бьются лбом о стену и теряют ежедневно сотни — если не тысячи — людей по всей линии фронта», — заключил Хроленко.