«От неонацистов требуют результата»: Россия заявила о желании США оправдать «бездумную линию» на украинском направлении

Вашингтону «нужен успех» ВСУ в ходе боевых действий для подтверждения целесообразности трат и демонстрации «успехов» в борьбе с Россией накануне предстоящих президентских выборов в США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Таким образом он прокомментировал объявление Пентагона о новом пакете военной помощи Украине на $325 млн, который включает БМП Bradley, БТР Stryker, ПТРК Javelin и другое оружие. Впрочем, по словам Антонова, западная техника вновь превратится «в груду искорёженного металла». По мнению экспертов, полный провал контрнаступления ВСУ отразится на рейтингах Байдена и на позициях США в мире, а потому Вашингтон пытается сейчас максимально добиться от Киева «хоть каких-то результатов» и выделяет для этой цели новые транши.

Соединённым Штатам «нужен успех» киевского режима в ходе боевых действий, чтобы оправдать свою бездумную политику в рамках украинского кризиса, а также показать результаты противостояния с Россией в преддверии президентских выборов в США. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя объявление Пентагона о новом пакете военной помощи Украине на $325 млн.

«В Вашингтоне не хотят отказываться от своей магистральной цели по нанесению России стратегического поражения на поле боя. От неонацистов требуют результата — прорыва российских позиций. Неважно, какой ценой и сколько для этого потребуется жизней. Американским политикам нужен успех для оправдания бездумной линии на украинском направлении для подтверждения целесообразности трат и демонстрации «успехов» в борьбе с Российской Федерацией накануне предстоящих в 2024 году президентских выборов в США», — говорится в комментарии Антонова.

По его словам, Вашингтон всё глубже втягивается «в пучину украинского кризиса», заставляет десятки стран поставлять вооружения Киеву и продолжает «подталкивать обстановку на востоке Украины к ещё большей трагедии».

«Американцы не готовы остановиться ни перед чем. Не заинтересованы в переговорных решениях. Никого не интересует судьба Украины, которая используется лишь в качестве железной биты против России. Видимо, стратегам из Соединённых Штатов не дано понять, что никакие поставки вооружений, ни привлечение наёмников не смогут переломить ситуацию в ходе специальной военной операции. Как и в предыдущие месяцы, «лучшая в мире» западная техника вновь превратится в груду искорёженного металла», — отмечается в сообщении российского посла.

Ранее Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для киевского режима на $325 млн, который включает 15 БМП Bradley, десять БТР Stryker, ПТРК Javelin, противотанковые комплексы АТ-4, а также дополнительные боеприпасы и средства обеспечения тактической защищённой связи.

«Администрация Байдена в сороковой раз с августа 2021 года утвердила (пакет помощи, предусматривающий. — RT) выделение оборудования для Украины из запасов Министерства обороны США. В него входят ключевые средства, направленные на содействие усилиям Украины по возвращению своей территории... а также артиллерия, противотанковые системы и боеприпасы в размере до $325 млн», — говорится в сообщении Пентагона.

Как отмечается, США будут продолжать сотрудничать со своими союзниками и партнёрами, чтобы обеспечить Украину средствами, направленными «на удовлетворение её неотложных потребностей на поле боя и выполнение более долгосрочных требований в области безопасности».

По данным американского Минобороны, с момента прихода администрации Байдена к власти Соединённые Штаты в общей сложности выделили более $40,7 млрд на оказание Украине «помощи в области безопасности», причём c начала спецоперации России на нужды Киева было потрачено более $40 млрд.

«Ключ к решению проблемы»

Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что Запад сделал всё возможное, чтобы подготовить ВСУ к контрнаступлению. По его словам, это было реализовано «на коллективной основе и на индивидуальной в США». При этом американский лидер настроен «оптимистично» относительно украинских наступательных действий.

9 июня Соединённые Штаты объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму в $2,1 млрд, в который вошли средства противовоздушной обороны, боеприпасы для системы ПВО и артиллерийские снаряды.

Белый дом

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При этом, комментируя сообщения о потерях Украины при попытках наступления, в Белом доме заявили, что администрация США, несмотря на это, продолжит поддерживать киевский режим, чтобы в ближайшие недели и месяцы ВСУ добились успеха. Об этом сообщил в интервью CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Вашингтон намерен «максимально расширять поддержку» контрнаступления украинских военных, оказывая им долгосрочную помощь, чтобы они смогли «добиться успеха на поле боя».

Как заявил 13 июня президент России Владимир Путин, Соединённым Штатам необходимо прекратить поставлять оружие киевскому режиму.

«Ключ к решению проблемы — на их (США. — RT) стороне. Если они действительно хотят, чтобы сегодняшний конфликт завершился с помощью переговоров, им достаточно принять только одно решение — прекратить поставки вооружения и техники, всё», — заявил Путин в ответ на вопрос военкора RT Мурада Газдиева.

Российский лидер выразил уверенность, что в таком случае Киев сам вскоре захочет начать переговорный процесс.

«Инструмент прокси-войны против России»

Однако, как отмечают аналитики, Вашингтон сейчас не заинтересован в урегулировании ситуации на Украине, поскольку хочет использовать этот кейс в своей внутриполитической повестке в преддверии президентских выборов в Соединённых Штатах.

«Действительно, существует прямая связь между поставками оружия на Украину и предвыборной кампанией в США. По сути, эта гонка уже началась и идёт достаточно активно. Понятно, что политический истеблишмент США на самом деле расколот. В том числе и относительно того, какая должна быть у Вашингтона стратегическая цель по украинскому кризису», — констатировал эксперт РИСИ Сергей Ермаков в комментарии RT.

По его мнению, главный вопрос сейчас для Вашингтона заключается в необходимости определить «критерии успеха для действий ВСУ» в рамках их контрнаступления.

«Судя по последним сообщениям из США, никаких особых иллюзий у американских военачальников на этот счёт нет. Однако политика давления на Киев по инерции продолжается», — заявил Ермаков.

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Эксперт также добавил, что выделенные недавно пакеты военной помощи на $325 млн, а до этого — на $2,1 млрд призваны мотивировать другие страны Запада помогать Киеву.

«Американские представители продолжат оказывать колоссальное давление на своих европейских союзников. Последние, в свою очередь, уже сейчас заявляют о своей готовности если не всецело восполнять, то как минимум частично компенсировать имеющиеся потери ВС Украины, хотя и делают это с кислым выражением лица. Военное руководство США пытается таким образом продемонстрировать некую коалиционную солидарность всего Запада. Естественно, Байден записывает это в свои достижения», — пояснил Ермаков.

При этом иных стратегий, помимо накачивания киевского режима оружием, на Западе не видят, отметил аналитик.

«США на самом деле не интересует дальнейшая судьба Украины. Киев стал американским инструментом прокси-войны против России. Сейчас главная цель Штатов — продолжать поставки оружия на Украину, пока в этом есть хоть какой-то смысл: пока из этого оружия ещё может кто-то стрелять. Однако, когда ситуация изменится и станет понятно, что долгожданное контрнаступление ВСУ не закончилось ничем конкретным, эта помощь и поддержка начнёт уменьшаться и рано или поздно сойдёт на нет», — считает Ермаков.

Президент США Джо Байден

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В свою очередь, сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с RT пояснил, что «полный провал» контрнаступления ВСУ отразится как на рейтингах Байдена, так и на позициях США в мире.

«А потому Вашингтон пытается сейчас максимально добиться от контрнаступления хоть каких-то результатов, в том числе за счёт выделения дополнительных оружейных траншей. Ведь США значительно вложились в конфликт на Украине, весь Запад потратил колоссальные деньги. В случае неудачного контрнаступления имиджевый ущерб понесут в первую очередь США», — сказал эксперт.

Впрочем, последний выделенный пакет военной помощи Соединённых Штатов призван восполнить утерянную технику в ходе контрнаступления ВСУ, считает Блохин.