Пентагон: новый пакет помощи Украине включает 15 БМП Bradley и десять БТР Stryker
Новый пакет американской помощи Украине включает 15 БМП Bradley и десять БТР Stryker.
- Gettyimages.ru
Об этом сообщается на сайте Пентагона.
Кроме того, в пакет военной помощи вошли противотанковые системы Javelin и противотанковые комплексы АТ-4.
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты выделяют новый пакет военной помощи Киеву на $325 млн.
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