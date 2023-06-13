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Пентагон: новый пакет помощи Украине включает 15 БМП Bradley и десять БТР Stryker

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Новый пакет американской помощи Украине включает 15 БМП Bradley и десять БТР Stryker.
Пентагон: новый пакет помощи Украине включает 15 БМП Bradley и десять БТР Stryker
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Кроме того, в пакет военной помощи вошли противотанковые системы Javelin и противотанковые комплексы АТ-4.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты выделяют новый пакет военной помощи Киеву на $325 млн.

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