Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Блинкен: Запад намерен максимально расширять поддержку контрнаступления Украины

Короткая ссылка
Запад намерен максимально расширять поддержку контрнаступления Украины и оказывать Киеву долгосрочную помощь.
Блинкен: Запад намерен максимально расширять поддержку контрнаступления Украины
  • РИА Новости

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы продолжим максимально расширять нашу поддержку Украины сейчас, чтобы она смогла добиться успеха на поле боя», — цитирует его ТАСС.

Блинкен отметил, что «военная сила, а также экономическая и демократическая сила» критически важны для Украины, «чтобы добиться успеха, не просто выжить, а процветать в перспективе».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киеву было передано достаточно вооружения для проведения анонсированного наступления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить