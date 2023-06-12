Блинкен: Запад намерен максимально расширять поддержку контрнаступления Украины

Запад намерен максимально расширять поддержку контрнаступления Украины и оказывать Киеву долгосрочную помощь.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы продолжим максимально расширять нашу поддержку Украины сейчас, чтобы она смогла добиться успеха на поле боя», — цитирует его ТАСС.

Блинкен отметил, что «военная сила, а также экономическая и демократическая сила» критически важны для Украины, «чтобы добиться успеха, не просто выжить, а процветать в перспективе».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киеву было передано достаточно вооружения для проведения анонсированного наступления.