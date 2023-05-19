«В рамках гибридной войны»: в МИД РФ отреагировали на ролик ЦРУ для вербовки россиян в сети

Попытки ЦРУ вербовать россиян путём размещения пропагандистских видеороликов — провокация и часть гибридной войны против РФ, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. На днях в пресс-службе управления сообщили о создании Telegram-канала, где был опубликован ролик на русском языке. Также говорилось, что ЦРУ заинтересовано в получении важной информации, в том числе об экономике или высшем руководстве РФ. Аналитики отмечают, что призывы американских спецслужб к гражданам нарушать законы России, безусловно, являются частью гибридной войны.

Попытки Центрального разведывательного управления США вербовать россиян через публикацию пропагандистских видео в соцсетях — это часть гибридной войны против РФ, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводятся в Telegram-канале диппредставительства.

«Это уже не первая наглая провокация американских спецслужб. На территории посольства, например, при использовании портала YouTube регулярно всплывает так называемая таргетированная реклама в виде вербовочных видеороликов от имени ФБР. Указываются телефоны, по которым можно позвонить и стать предателем. Началось это ещё в прошлом году. Речь идёт о скоординированной кампании в рамках развязанной против Российской Федерации гибридной войны», — заявил дипломат.

Так посол прокомментировал публикацию в специальном Telegram-канале ролика ЦРУ, в котором россиян призывали сотрудничать с американской спецслужбой. Антонов подчеркнул, что, провалив свой «санкционный блицкриг» и понимая невозможность нанести РФ военное поражение, США стараются посеять смуту в российском обществе.

«Задача — сделать так, чтобы у нас всё было перевёрнуто вверх дном, а мы сами себе больше не верили. Тогда, дескать, можно брать Россию голыми руками. Твёрдо уверен, что этот номер не пройдёт», — отметил посол.

«Российский народ хорошо усвоил уроки истории и не допустит попыток расколоть своё единство. Специальная военная операция пользуется консенсусной поддержкой среди граждан и политических сил нашей страны. Такова реальность. Это стоило бы учитывать горе-креативщикам в Вашингтоне, а не тратить деньги американских налогоплательщиков на пустопорожние проекты», — сказал дипломат.

Выход на контакт

На днях в пресс-службе ЦРУ официально сообщили, что «впервые установили присутствие» в Telegram для обращения к тем, кто «чувствует необходимость сотрудничать с управлением». В канале был опубликован пропагандистский видеоролик на русском языке длительностью около двух минут.

Действующие лица этого видео — вымышленные служащие или граждане, имеющие доступ к важной информации и документам. В ролике и постах также содержатся различные инструкции и говорится, что ЦРУ заинтересовано в получении информации об экономике или высшем руководстве Российской Федерации.

Кадр из агитационного ролика ЦРУ

RT, следуя инструкции, попытался связаться с ЦРУ. Мы заполнили онлайн-форму на официальном сайте Центрального разведывательного управления, представившись под вымышленным именем сотрудником российской госкорпорации. Запросу был присвоен код. Однако пока никакого ответа не последовало.

При этом представитель американской спецслужбы рассказал телеканалу CBS News, что управление хочет установить контакт с теми россиянами, которые «чувствуют необходимость обратиться к ЦРУ».

«ЦРУ хочет знать правду о России. Мы ищем надёжных людей, которые могут нам её поведать и с которыми мы можем безопасно взаимодействовать», — пояснил сотрудник спецслужбы.

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Представитель ЦРУ добавил, что управление надеется завербовать россиян самых разных профессий. Он пояснил, что они «могут не осознавать, что то, что им известно, имеет огромную ценность» для США.

«Наши интересы лежат не только в сфере контрразведки и противостояния шпионов. Нас интересуют передовые научные данные, военные и кибертехнологии, финансовая информация в сравнении с ценными данными, а также внешнеполитические секреты», — сказал сотрудник ведомства.

Представитель ЦРУ добавил, что данная кампания «совершенно точно не направлена на смену режима или усиление нестабильности в России».

Это уже не первая попытка американских спецслужб вербовать россиян через соцсети. В мае 2022 года газета The Washington Post со ссылкой на официальные лица писала, что ЦРУ опубликовало в соцсетях инструкции на русском языке, следуя которым можно тайно связаться с американской разведкой и передать ей секретную информацию.

В ноябре того же года замдиректора ЦРУ Дэвид Марлоу сообщил, что его организация «ищет по всему миру русских» и готова к работе с ними.

Подобные кампании организовывало и Федеральное бюро расследований. В феврале ФБР опубликовало в Twitter схожий ролик, адресованный российским дипломатам в посольстве в Вашингтоне. В свою очередь, русскоязычная реклама бюро в Facebook* предлагала связаться с отделом контрразведки ФБР.

Однако новая кампания ЦРУ вызвала скепсис в американских экспертных кругах. Так, опрошенные журналом Time специалисты отмечают, что спецслужба, по сути, ничего не предлагает своим потенциальным осведомителям, а идеологические воззвания, в которых подчёркивается стремление Америки к «правде», не будут восприняты серьёзно.

«Большинство россиян с подозрением относятся к Америке (в целом. — RT) и ЦРУ в частности. Поэтому ассоциация с ЦРУ, вероятно, лишь укрепит веру в то, что именно они-то и лгут», — отметил один из экспертов в разговоре с Time.

«Минимальные затраты»

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, опубликованный ЦРУ ролик, безусловно, элемент гибридной войны США против РФ, однако вряд ли он произведёт впечатление на большое количество россиян.

«Вполне очевидно, что американцы призывают россиян нарушать российские законы. Однако сам по себе ролик самый стандартный. На вопрос о том, сможет ли это видео повлиять на граждан, должны ответить компетентные органы. На меня он никакого эффекта не произвёл», — отметил собеседник RT.

Посол РФ в США Анатолий Антонов

РИА Новости

© Алексей Агарышев

По словам Брутера, подобные информационные кампании — один из самых дешёвых способов получения информации.

«Это способ с минимальными затратами: кто-то позвонил, ты получил новую информацию. Кроме того, американские спецслужбы могут в дальнейшем использовать инфополе вокруг этого видео в своих целях. Например, через месяц скажут, что им якобы позвонили 333 человека, а это значит, что СВО в России никто не поддерживает, россияне сами друг на друга доносят, в стране очень низкий моральный дух, а РФ — это колосс на глиняных ногах. Это элемент западной пропагандистской войны», — пояснил аналитик.

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Спецслужбы США своими действиями подтверждают тот факт, что Вашингтон находится в состоянии опосредованной войны с Москвой, рассказал в комментарии RT эксперт РИСИ Сергей Ермаков.

«Подобные операции проводятся в рамках гибридной войны в так называемых серых зонах. Это традиционные области, в которых действуют американские спецслужбы. Сейчас такого рода акции просто стали более явными. Работа по подрыву России ведётся уже очень давно. Нужно отметить, что действия ЦРУ направлены не только против своих противников: России и Китая. Зачастую такие подходы применяются и в отношении ближайших союзников и партнёров Вашингтона», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что сейчас сложно сказать, насколько такие попытки воздействия будут эффективными.

«В США считают такие ролики, телефоны доверия и всевозможные программы эффективными. США ведут противоборство с геополитическим противником во всех сферах, а информационному фону уделяется особое внимание», — отметил политолог.

Теперь работу по этому направлению и потенциальным контактёрам с ЦРУ должны вести российские спецслужбы, добавил Ермаков.

«Российские спецслужбы явно не будут комментировать произошедшее, но я полагаю, что ответ себя долго ждать не заставит. Американцы и дальше будут действовать в этой сфере. Их основная задача — создать «правильное» информационное пространство и сформировать общественное мнение о положении дел в России, в том числе и на самом Западе», — заключил собеседник RT.

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