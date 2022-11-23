Замглавы ЦРУ Марлоу заявил о планах вербовать недовольных спецоперацией россиян

Заместитель директора Центрального разведывательного управления США Дэвид Марлоу заявил о планах вербовать недовольных спецоперацией на Украине россиян.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление Марлоу, которое он сделал во время выступления в аналитическом центре при Университете Джорджа Мейсона.

Он рассказал, что ЦРУ «открыто к сотрудничество» и «ищет по всему миру» россиян, которые недовольны спецоперацией.

Ранее сообщалось, что глава ЦРУ Уильям Бёрнс встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

В начале ноября бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс рассказал, что американские элиты распространили ложную информацию про заявления президента России Владимира Путина.