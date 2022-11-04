Экс-советник ЦРУ Рикардс рассказал о лжи американских элит о Путине
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Об этом он написал в своей статье для Daily Reckoning.
По его словам, американские элиты начали «психологические операции», распространяя ложную информацию о Путине.
Рикардс заявил, что американские элиты утверждали, что Путин якобы угрожал применить тактическое ядерное оружие на Украине.
«Это ложь. Путин никогда такого не говорил», — подчеркнул экс-советник ЦРУ.
Также он назвал подобные «психологические операции» пропагандой США и Великобритании «в худшей и наиболее опасной форме».
27 октября российский лидер Владимир Путин заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине, он не имеет ни политического, ни военного смысла.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на официальном уровне и в СМИ в западных странах происходит «накачка» темы ядерного оружия.