Бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джеймс Рикардс рассказал, что американские элиты распространили ложную информацию про заявления президента России Владимира Путина.

Об этом он написал в своей статье для Daily Reckoning.

По его словам, американские элиты начали «психологические операции», распространяя ложную информацию о Путине.

Рикардс заявил, что американские элиты утверждали, что Путин якобы угрожал применить тактическое ядерное оружие на Украине.

«Это ложь. Путин никогда такого не говорил», — подчеркнул экс-советник ЦРУ.

Также он назвал подобные «психологические операции» пропагандой США и Великобритании «в худшей и наиболее опасной форме».

27 октября российский лидер Владимир Путин заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине, он не имеет ни политического, ни военного смысла.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на официальном уровне и в СМИ в западных странах происходит «накачка» темы ядерного оружия.